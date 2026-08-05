Inflace v Česku podle odhadu mírně stoupla, největší nárůst zaznamenávají služby

Podle předběžného odhadu ČSÚ se inflace v Česku za poslední měsíc mírně zvýšila, a to na 1,7 procenta z červnových 1,5 procenta. Zůstala tak pod dvouprocentním cílem České národní banky.
Největší pokles nadále zaznamenávají potraviny. „Ve druhé polovině letošního roku lze očekávat postupné odeznívání meziročního poklesu a ke konci roku návrat potravinové inflace do mírně kladných hodnot,“ míní hlavní analytik Citfin Miroslav Novák.
První známky inflačního obratu jsou podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka vidět u energií. „Doposud s obratem hýbaly pohonné hmoty, ale jejich ceny se v posledních týdnech docela zklidnily. Teď přicházejí na řadu důsledky zdražován plynu a elektřiny.“
Kromě energií se zdražují také služby, jejichž ceny stouply o 4,7 procenta. „Vzrůst cen služeb o 1,6 procent lze přičíst sezonnímu zdražení dovolených s komplexními službami. Jednou z příčin je ale i růst nájemného a cen nemovitostí,“ uzavírá Novák.