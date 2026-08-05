Inflace v Česku podle odhadu mírně stoupla, největší nárůst zaznamenávají služby

  10:20aktualizováno  10:20
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Spotřebitelské ceny za červenec meziročně vzrostly o 1,7 procenta, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně jde o nárůst o 0,6 procenta. Nejvýrazněji stouply ceny služeb, a to o 4,7 procenta, největší zlevnění naopak zaznamenaly potraviny a nealkoholické nápoje. Konečnou hodnotu červencové inflace úřad zveřejní 11. srpna.

Podle předběžného odhadu ČSÚ se inflace v Česku za poslední měsíc mírně zvýšila, a to na 1,7 procenta z červnových 1,5 procenta. Zůstala tak pod dvouprocentním cílem České národní banky.

Největší pokles nadále zaznamenávají potraviny. „Ve druhé polovině letošního roku lze očekávat postupné odeznívání meziročního poklesu a ke konci roku návrat potravinové inflace do mírně kladných hodnot,“ míní hlavní analytik Citfin Miroslav Novák.

První známky inflačního obratu jsou podle hlavního ekonoma banky Creditas Petra Dufka vidět u energií. „Doposud s obratem hýbaly pohonné hmoty, ale jejich ceny se v posledních týdnech docela zklidnily. Teď přicházejí na řadu důsledky zdražován plynu a elektřiny.“

Kromě energií se zdražují také služby, jejichž ceny stouply o 4,7 procenta. „Vzrůst cen služeb o 1,6 procent lze přičíst sezonnímu zdražení dovolených s komplexními službami. Jednou z příčin je ale i růst nájemného a cen nemovitostí,“ uzavírá Novák.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.