Až ke 20 procentům inflace nepůjde, tvrdí viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová

Rozhovor

Velkou neznámou pro další vývoj inflace je lednová změna ceníků, největším rizikem nadměrný růst mezd. „Zatím to vypadá, že pokud budou firmy přidávat, tak to bude tak mezi pěti a deseti procenty. Pokud by to bylo víc, podporovalo by to úpornost inflace a vyžádalo by si to další zpřísnění úrokových sazeb,“ říká Eva Zamrazilová, viceguvernérka České národní banky.