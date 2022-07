Jsme blízko inflačního vrcholu. Obchodníci poznávají, že si lidé už nechtějí připlácet, míní ekonom

Lidovky.cz: Co říkáte červnové inflaci, která je nejvyšší od roku 1993? Tehdejší růst byl ale hlavně důsledkem zavedené nového systému daní, mimo jiné daně z přidané hodnoty.

Je to samozřejmě nepříjemná zpráva, a to jak z pohledu jednotlivých spotřebitelů, kteří se musí s dramatickým růstem cen vyrovnávat, tak i z pohledu celé české ekonomiky. Konkrétně tato červnová statistika ovšem nabízí i některé důvody k velmi opatrnému optimismu.

Jednak proto, že se prakticky přesně trefila do odhadu nás analytiků a nepřišlo tudíž – jak se v poslední době opakovaně stávalo – výrazné nepříjemné překvapení. To značí, že se inflace snad pomalu vrací do předvídatelnějších kolejí a právě schopnost inflaci predikovat ji činí makroekonomicky o něco méně nebezpečnou.