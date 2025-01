Inflace se koncem roku dostala nad tři procenta. Zdražovala vejce i čokoláda

Ačkoli se inflace s koncem roku znatelně oddálila od rovných dvou procent, jež Česká národní banka považuje pro českou ekonomiku za optimální, analytici se shodují, že růst cen je v Česku pod kontrolou. Zároveň platí, že inflace nakonec v prosinci dopadla lépe, než se čekalo. Analytici totiž předpokládali, že bude nad trojkou.

„Prosincové číslo bylo příjemným překvapením, analytici ji čekali kolem 3,3 procenta. Pokud se v lednu nestane něco extrémního, tak můžeme počítat, že inflace bude začínat dvojkou, což je také dobrá zpráva. Z hledáčku ji nadále nepustíme,“ ujistila viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová.

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš očekává, že se inflace se u třech procent letos moc dlouho neudrží a brzy klesne. Průměrnou inflaci pro celý letošní rok odhaduje někde u 2,5 procenta. „Není to sice úplně na cíli, ale je pod kontrolou,“ shrnul.

Vzhledem k tomu, že inflace dopadla o něco lépe, než se původně čekalo, Bureš věří, že by výsledek mohl centrální bankéře motivovat ke snížení szaeb na svém dalším zasedání. „ Věříme, že pokud nakonec lednová inflace poklesne do blízkosti 2,5 procenta, bude to pádný argument pro snížení sazeb v únoru o čtvrt procentního bodu,“ uvedl Bureš.

Inflaci na úrovni 2,6 procenta předpovídá pro letošek Česká národní banka, která má finanční stabilitu v popisu práce. Odhad zveřejnila v podzimní prognóze, v té předešlé odhadovala letošní inflaci na rovné dvojce. Podle analytického týmu centrální banky průměrná inflace rovných dvou procent nedosáhne ani příští rok, kdy je její odhad prozatím u 2,2 procenta.

„Za tímto vývojem stojí obnovený růst cen potravin, nápojů a tabáku, který v nejbližších měsících zrychlí. To bude z hlediska meziročního srovnání důsledkem nejen toho, že loni touto dobou ceny potravin klesaly, ale též postupného průsaku zvýšených cen některých potravinářských komodit,“ vysvětlil náměstek ředitele měnové sekce ČNB Jakub Matějů.

Dražší jsou potraviny, služby i bydlení

Potraviny k růstu spotřebitelských cen v prosinci – podobně jako v listopadu – skutečně přispěly. „Ke zrychlení meziročního cenového růstu došlo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, částečně vlivem většího meziměsíčního poklesu v prosinci 2023,“ píše statistický úřad.

Například vejce zdražila o 36,3 procenta, oleje a tuky skoro o sedmnáct a ovoce o šest procent. Svižně zdražuje například čokoláda, která meziročně zdražila o 28 procent. O 3,4 procenta zdražily lihoviny, pivo zdražilo skoro o pět procent. Naopak víno ale o 2,3 procenta zlevnilo. „U alkoholu hrály roli administrativní změny, kdy došlo k velkému nárůstu spotřební daně,“ doplnil šéf statistického úřadu Marek Rojíček.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v prosinci velký vliv ceny bydlení, kde vzrostly o 6,2 procenta nájmy, o skoro 11 procent vodné a o 13,4 procenta stočné. Elektřina zdražila o meziročně o skoro osm procent, podobně zdražilo také teplo a teplá voda. „Do inflace se začínají pomalu propisovat i rostoucí ceny bytů. A to je faktor, s nímž bude třeba počítat i pro letošní rok. Těžko totiž čekat, že by byty na trhu začaly letos zázračně zlevňovat,“ upozornil Petr Dufek, ekonom Banky Creditas.

Stále přetrvává rychlé zdražování ve službách, které analytici i centrální bankéři označují za inflační riziko. Celkově totiž služby v prosinci meziročně zdražily o pět procent. „Jediným ohniskem zvýšené inflace zůstávají ceny služeb. Ceny v restauracích jsou meziročně vyšší o 6,4 procenta, hotely a penziony zdražily o 9,0 procent, nájemné stouplo o 6,2 procenta, ceny v MHD a jízdného na železnici a v autobusech jsou vyšší o 5,8 procenta,“ shrnul hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Odhad na přání bankéřů

Český statistický úřad zpravidla publikuje údaj o inflaci kolem 10. dne následujícího měsíce. Nově ale bude publikovat i předběžný odhad indexu spotřebitelských cen, který bude zveřejněn zhruba pět pracovních dnů před uveřejněním inflace. Poprvé tak bude zveřejněn 6. února, kdy bude odhadovat

Marek Rojíček ale upozornil, aby tento odhad lidé nepoužívali například v inflační doložce u smluv, protože finální číslo je přesnější.

Odhad slouží především pro Českou národní banku a její rozhodování ohledně úrokových sazeb, jimiž inflaci ovlivňuje. „Odhad nepromění celý pohled centrální banky. Je to ale kousíček do skládačky, který členům bankovní rady pomůže s rozhodováním. Extrémně důležitý je odhad hlavně v únoru, protože v lednu dochází k přecenění, které provází velká nejistota,“ dodala Zamrazilová.