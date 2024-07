Inflace je přesně na cíli. V červnu se dostala na dvě procenta, hlásí úřad

Odhady analytiků se pohybovaly mezi 2,5 procenta až 2,7 procenta meziročně. Překvapená je i Česká národní banka, podle které mělo být červnové tempo růstu spotřebitelských cen v meziročním vyjádření u 2,4 procenta.

„Spotřebitelské ceny v červnu oslabily svůj meziroční růst na dvě procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zmírněním cenového růstu ve většině oddílů spotřebního koše. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ceny meziročně klesly, a to zhruba o čtyři procenta,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Podobné je to se zájezdy. Ty z květnového růstu o 8,4 procenta zlevnily o 0,1 procenta.

Jiné položky sice v porovnání s loňskem zdražovaly dále, ale pomaleji než v květnu. To se týká například pohonných hmot a olejů, které v květnu meziročně zdražily skoro o jedenáct procent, v červnu o šest.

Naopak výš táhly inflaci už tradičně především náklady na bydlení, kde meziročně vzrostly ceny nájemného o sedm procent. Vodného o skoro jedenáct a stočného o 13,4 procenta. Elektřina je oproti loňsku dražší o 10,6 procenta. Teplo a teplá voda o 4,7 procenta.

I v tomto oddíle se ale najdou alespoň nějaké položky, které zlevnily. Ceny zemního plynu meziročně klesly o bezmála o osm procent a ceny tuhých paliv skoro o čtyři.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler ale upozornil, že zpomalení je taženo zejména velmi kolísavými položkami, jako jsou potraviny nebo pohonné hmoty. „Tyto položky v letošním roce již několikrát ukázaly, jak mohou citelně inflaci ovlivnit a nelze tak spoléhat na to, že se jejích protiinflační působení v příštích měsících nezmění. Bez vlivu cen potravin a nealko nápojů by meziroční inflace činila 3,3 procenta,“ vypočítává analytik.

Oproti květnu se zlevňovalo. Až na služby

Meziměsíčně, tedy v porovnání s květnem, klesly spotřebitelské ceny v červnu o 0,3 procenta. Ve větším detailu pak ceny zboží úhrnem v meziměsíčním srovnání klesly o půl procenta, zatímco ceny služeb naopak o 0,4 procenta vzrostly, sdělil statistický úřad.

Nižší jsou například ceny pohonných hmot a olejů, a to o 3,7 procenta v porovnání s letošním květnem. Z potravin a nealkoholických nápojů klesly zejména ceny mléčných výrobků. Skoro o procento zlevnily uzeniny, o rovné procent ovoce, cukr o 7,3 procenta. „Za meziměsíčním poklesem cenové hladiny stály v červnu především nižší ceny potravin a nealkoholických To je podle mě v souladu s vývojem cen zemědělských výrobců v průběhu jarních měsíců, který naznačuje, že by ke zdražování potravin zatím nemělo docházet,“ vysvětlil Miroslav Novák, analytik společnosti Akcenta.

„Samozřejmě během léta se toto může změnit, když ceny potravin představují poměrně nejistou a obtížně predikovatelnou část spotřebního koše,“ dodává Novák.

Zlevnění se ale netýká všech potravin. Skoro o čtyři procenta ve srovnání s květnem zdražilo máslo.

Zároveň stále přetrvává trend z počátku letošního roku, a to zdražování ve stravovacích a ubytovacích službách. V těch stravovacích se ceny oproti předchozímu měsíci zvýšily půl procenta.

Co na to centrální banka?

S ohledem na to, že inflace překvapila pozitivním směrem, bude trh bedlivě sledovat, jak ČNB na tuto zprávu zareaguje. Její guvernér totiž po posledním zasedání, kde rada rozhodovala o výši sazeb uvedl, že boj s inflací nekončí.

Rada si podle něj uvědomuje rizika, která by mohla inflaci podnítit. „Boj s inflací nekončí. Sazby zůstávají v reálném vyjádření kladné a tlumí inflaci. Je pravděpodobné, že rada tempo snižování na dalším zasedání zpomalí, nebo je na nějakou dobu zastaví. Rada vidí proinflační rizika,“ řekl na tiskové konferenci po červnovém zasedání bankovní rady guvernér ČNB Aleš Michl.

Rizikem, které by mohlo být pro inflační, je pokračující zdražování v segmentu služeb nebo oslabení koruny. Ty by totiž zdražila dovoz. Bedlivě ekonomové sledují také růst mezd. Vyšší mzdy totiž dovolí lidem více utrácet, což je pozitivní pro růst ekonomiky, zároveň ale více peněz v oběhu působí proinflačně.

Analytici se shodují na tom, že naplnění výše uvedených rizik by inflaci postrčilo nad hranici tolerančního pásma ČNB, tedy nad tři procenta meziročně. Návratu dvouciferné inflace, která Česko sužovala v letech 2022 a 2023, se neobávají.

Koruna po oznámení výsledku měření statistického úřadu oslabila. Vůči euru ve středu dopoledne ztrácí několik haléřů a dostává se až k 25,38 koruny za euro. „Proti začátku června je koruna již slabší zhruba o tři procenta,“ doplnil analytik Jakub Seidler.

Důvodem pro oslabení koruny je, že se část trhu domnívá, že by překvapivé zpomalení inflace mohlo bankovní radu nalomit v jejich úvahách o zpomalení uvolňování měnové politiky. Pro investory se totiž vlivem nižších úroků stane koruna méně výhodnou, a budou se proto poohlížet jinde.