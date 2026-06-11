Miluji inflaci, prohlásil Trump, zatímco kvůli válce v Íránu vzrostly ceny

Autor:
  14:46aktualizováno  14:46
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Americký prezident Donald Trump opět vyvolal pozornost. Tentokrát svým vyjádřením k inflaci, která ve Spojených státech podle údajů za letošní květen překročila hranici čtyř procent. Přestože se dostala na nejvyšší úroveň za poslední tři roky, prezident ji okomentoval slovy: „Miluji inflaci.“
Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve Washingtonu (4. května 2026) | foto: ČTK

Donald Trump (9. června 2026)
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června...
Následky íránského útoku v Bahrajnu (11. června 2026)
Žena v Teheránu prochází před potiamerickým grafiti. (10. června 2026)
43 fotografií

Trump své následné vyjádření rozvedl a uvedl, že rostoucí ceny považuje pouze za dočasný jev. Podle něj souvisejí především s nynější situací v Hormuzském průlivu, kterým za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, píše Reuters.

„Jakmile bude konflikt u konce, ceny ropy se vrátí tam, kde byly před válkou. Spadnou, spadnou jako kámen,“ řekl novinářům.

Prezident následně pro New York Post uvedl, že jeho slova o inflaci byla vytržena z kontextu a špatně interpretována. Je prý rád, že inflace není vyšší a že se nyní Spojené státy nachází na vrcholu růstu cen souvisejícího s válkou.

Boj s inflací patřil mezi hlavní pilíře Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2024. Od svého návratu do Bílého domu však čelí poklesu popularity a podle průzkumů veřejného mínění roste nespokojenost Američanů s jeho přístupem k ekonomice.

Trump už v květnu čelil kritice za výrok, v němž naznačil, že při rozhodování o postupu vůči Íránu nebere ohled na finanční situaci běžných Američanů. „Nepřemýšlím o finanční situaci Američanů. Nepřemýšlím o nikom. Myslím na jedinou věc. Nesmíme dovolit Íránu získat jadernou zbraň,“ prohlásil tehdy prezident.

Uzavření Hormuzského průlivu vedlo v posledních týdnech k růstu cen ropy na světových trzích. To se následně promítá do dražších pohonných hmot, hnojiv i celé řady dalších výrobků. Vyšší inflace zároveň komplikuje situaci americké centrální bance, která kvůli přetrvávajícím cenovým tlakům pravděpodobně nebude moci v dohledné době přistoupit ke snížení úrokových sazeb. Právě nižší sazby by přitom mohly zlevnit úvěry pro domácnosti i firmy, což Trump dlouhodobě prosazuje.

Ovlivní inflace volby?

Americké průzkumy dlouhodobě ukazují, že vysoká inflace patří mezi témata, která voliče trápí nejvíce. Rostoucí životní náklady proto představují významné politické riziko také pro Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu,a to jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu. Mnozí republikánští stratégové se proto obávají, že pokračující zdražování by mohlo nahrát demokratům.

Podle analytiků navíc nelze očekávat rychlé zklidnění situace ani v případě, že by Washington a Teherán v nejbližší době dospěly k dohodě. Obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu může trvat řadu měsíců a dopady současných omezení na globální dodavatelské řetězce by se mohly projevit po většinu roku.

Experti zároveň upozorňují, že případný další růst cen ropy by nemusel dopadnout pouze na peněženky spotřebitelů, ale mohl by otřást i finančními trhy. Přestože jsou Spojené státy díky rozsáhlé domácí těžbě ropy vůči podobným energetickým šokům odolnější než mnoho jiných zemí, dlouhodobě vysoké ceny energií by mohly oslabit spotřebitelskou poptávku a zpomalit tempo ekonomického růstu, uzavírá Reuters.

23. dubna 2026
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Miluji inflaci, prohlásil Trump, zatímco kvůli válce v Íránu vzrostly ceny

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu

Britský ministr obrany John Healey (2. června 2026)

Piráti kvůli Babišovi píší do Bruselu. Udělali jste z něj středobod vesmíru, říká Macinka

Mimořádná schůze Sněmovny k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Na...

Ukrajinci zničili mosty na Krymu. Dnes benzin nebude, hlásí v Sevastopolu

Auta čekají ve frontě na pohonné hmoty u čerpací stanice v krymské Jevpatoriji...

Úhel pohledu

Drogy přece nejsou norma. Ředitel protidrogové centrály o tom, jak bojovat se závislostmi

Šéf protidrogové centrály Jakub Frydrych

Co když fanoušci nevědí, že žijeme z dýšek? Hospody v USA naúčtují k útratě přirážku

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Macinka je proti sankcím vůči „strašnému“ ministrovi Izraele. Udělají z něj oběť, míní

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Vodní děla, útoky na migranty. Belfast zažil po hrůzném činu další noc nepokojů

V Severním Irsku pokračovaly nepokoje vyvolané útokem v Belfastu. (9. června...

Obrazem

Herec Petr Kostka slaví 88. narozeniny. Připomeňte si jeho slavné role v seriálech i filmech

Petr Kostka a Jiří Sovák ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem (1977)

Politický diář

Přiživování se na tragédii dle exministryně Decroix a nové tvůrčí činy za ČT

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sex jako zbraň. Rusové verbují ukrajinské teenagerky k vraždění vojáků

Žena si pomocí mobilního telefonu fotí budovu v ukrajinském Lvově. (5. dubna...

Názor

Zemřela Zdena Mašínová, symbol slavného rodu. Dcera Josefa Mašína a sestra bratří Mašínů

Zdena Mašínová při natáčení pořadu GEN

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.