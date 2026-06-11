Miluji inflaci, prohlásil Trump, zatímco kvůli válce v Íránu vzrostly ceny

Trump své následné vyjádření rozvedl a uvedl, že rostoucí ceny považuje pouze za dočasný jev. Podle něj souvisejí především s nynější situací v Hormuzském průlivu, kterým za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, píše Reuters.
„Jakmile bude konflikt u konce, ceny ropy se vrátí tam, kde byly před válkou. Spadnou, spadnou jako kámen,“ řekl novinářům.
Prezident následně pro New York Post uvedl, že jeho slova o inflaci byla vytržena z kontextu a špatně interpretována. Je prý rád, že inflace není vyšší a že se nyní Spojené státy nachází na vrcholu růstu cen souvisejícího s válkou.
Boj s inflací patřil mezi hlavní pilíře Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2024. Od svého návratu do Bílého domu však čelí poklesu popularity a podle průzkumů veřejného mínění roste nespokojenost Američanů s jeho přístupem k ekonomice.
Trump už v květnu čelil kritice za výrok, v němž naznačil, že při rozhodování o postupu vůči Íránu nebere ohled na finanční situaci běžných Američanů. „Nepřemýšlím o finanční situaci Američanů. Nepřemýšlím o nikom. Myslím na jedinou věc. Nesmíme dovolit Íránu získat jadernou zbraň,“ prohlásil tehdy prezident.
Uzavření Hormuzského průlivu vedlo v posledních týdnech k růstu cen ropy na světových trzích. To se následně promítá do dražších pohonných hmot, hnojiv i celé řady dalších výrobků. Vyšší inflace zároveň komplikuje situaci americké centrální bance, která kvůli přetrvávajícím cenovým tlakům pravděpodobně nebude moci v dohledné době přistoupit ke snížení úrokových sazeb. Právě nižší sazby by přitom mohly zlevnit úvěry pro domácnosti i firmy, což Trump dlouhodobě prosazuje.
Ovlivní inflace volby?
Americké průzkumy dlouhodobě ukazují, že vysoká inflace patří mezi témata, která voliče trápí nejvíce. Rostoucí životní náklady proto představují významné politické riziko také pro Republikánskou stranu, která se bude v listopadových volbách snažit udržet většinu,a to jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu. Mnozí republikánští stratégové se proto obávají, že pokračující zdražování by mohlo nahrát demokratům.
Podle analytiků navíc nelze očekávat rychlé zklidnění situace ani v případě, že by Washington a Teherán v nejbližší době dospěly k dohodě. Obnovení běžného provozu v Hormuzském průlivu může trvat řadu měsíců a dopady současných omezení na globální dodavatelské řetězce by se mohly projevit po většinu roku.
Experti zároveň upozorňují, že případný další růst cen ropy by nemusel dopadnout pouze na peněženky spotřebitelů, ale mohl by otřást i finančními trhy. Přestože jsou Spojené státy díky rozsáhlé domácí těžbě ropy vůči podobným energetickým šokům odolnější než mnoho jiných zemí, dlouhodobě vysoké ceny energií by mohly oslabit spotřebitelskou poptávku a zpomalit tempo ekonomického růstu, uzavírá Reuters.
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23. dubna 2026