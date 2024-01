Inflace byla loni třetí nejvyšší v dějinách samostatného Česka, říkají statistiky

Průměrná míra inflace činila loni v Česku 10,7 procenta, bylo to o 4,4 procentního bodu méně než o rok dříve, uvedl Český statistický úřad. Celoročně tak představovala třetí nejvyšší hodnotu v historii samostatného Česka, stejného čísla inflace dosáhla v roce 1998. Vyšší byla v roce 1993 a poté v roce 2022. Letos by se už průměrná inflace měla dostat do okolí dvou až tří procent.