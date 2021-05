ING směřuje své klienty do Raiffeisenbank, domluvila pro ně speciální podmínky. Dostanou exkluzivní úrokovou sazbu

PRAHA Tisíce klientů, kteří mají peníze na spořicím účtu či v podílových fondech ING Banky, v těchto dnech převádějí své účty jinam. Jedním z cílů je Raiffeisenbank. ING totiž v Česku zavírá své drobné bankovnictví a bude obsluhovat jen firemní klientelu. Svým retailovým klientům dohodla výhodné startovní podmínky u Raiffeisenbank. Mezitím ve Vídni balí kufry i rakouská odnož ING. Důvody odcházející banky netají: na českém i rakouském trhu je přebankováno a není kam a z čeho růst.

ING odchod z osobního bankovnictví oznámila v polovině února. A svým 375 tisícům klientům zároveň nabídla, že mohou za jejich pomoci přejít jinam. „Naše ambice je ukončit služby retailového bankovnictví do konce srpna. Z důvodu příslušných lhůt by tak měli klienti obdržet výpovědi nejpozději během června. Pokud mají zájem o atraktivní nabídku od Raiffeisenbank, měli by dát souhlas nejpozději v červnu,“ řekl pro Lidovky.cz tiskový mluvčí ING Pavel Heřmanský.