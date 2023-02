Fond WCA je v konkurzu a vyšetřuje ho policie. Lidé v něm mají dvě miliardy

Městský soud v Praze poslal v pondělí do konkurzu fond WCA International. Podle advokáta věřitelů Petra Veselého do něj investovalo přes pět tisíc lidí více než dvě miliardy korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku a vyjádření, které zaslal ČTK Veselý.