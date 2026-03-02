Aby zákonnému zástupci dítěte upozornění přišlo, musí být na Instagramu zapojen do programu rodičovského dohledu. Jeho nastavení však vyžaduje souhlas dospělého i dítěte prostřednictvím pozvánky zaslané přes platformu. Dohled nad účtem může navíc vykonávat pouze jeden rodič a sledovaný teenager musí být ve věku od třinácti do sedmnácti let.
Nová upozornění budou rodiči kromě instagramového účtu zasílána i e-mailem, prostřednictvím SMS nebo aplikace WhatsApp. Záleží jen na něm, jakou možnost si v nastavení zvolí.
„Naším cílem je umožnit rodičům zasáhnout, pokud vyhledávání jejich potomka naznačuje, že může potřebovat pomoc. Zároveň se chceme vyhnout zbytečnému zasílání těchto oznámení, protože jejich nadměrné používání by mohlo snížit jejich celkovou užitečnost,“ vyjádřila se k problematice Meta ve svém příspěvku na blogu.
Společnost také oznámila, že stejná upozornění plánuje zavést i v případech, kdy nezletilí komunikují podobným stylem s umělou inteligencí. „Tato upozornění budou rodiče informovat, pokud se teenager pokusí navázat s naší AI určité typy konverzací souvisejících se sebevraždou nebo sebepoškozováním,“ uvedla Meta. „Jde o důležitou práci a v následujících měsících se podělíme o další informace.“
Již nyní Meta uvedla, že blokuje zobrazování takového obsahu ve výsledcích vyhledávání, a místo toho nabádá uživatele k tomu, aby se obrátili na krizovou linku.
Opatření má i kritiky
Podle některých odborníků na ochranu dětí se však tímto krokem společnost pouze snaží zbavit odpovědnosti a to navíc způsobem, který nemusí být dostatečně účinný. „Rodiče by neměli být uvedeni v omyl a myslet si, že Instagram je pro jejich děti bezpečný,“ cituje výkonného ředitele organizace Fairplay for Kinds Joshe Golina deník The Guardian.
„Meta přenáší odpovědnost na rodiče namísto toho, aby napravila nebezpečné nedostatky svých algoritmů a platforem,“ míní Golin. Podle něj si všechny děti zaslouží ochranu bez ohledu na to, zda jejich rodiče využívají nástroje k dohledu nad jejich účty. „Pokud produkt není pro teenagery bezpečný bez zásahu rodičů, neměl by být teenagerům vůbec nabízen,“ uzavírá Golin.
Tisíce rodin i vládní instituce podaly žaloby na Metu a další společnosti provozující sociální sítě s tvrzením, že své platformy záměrně navrhují tak, aby vytvářely závislost. Navíc podle žaloby nedokážou ochránit děti před obsahem, který může vést k depresím, poruchám příjmu potravy a sebevraždám.
Vedoucí představitelé Mety včetně Marka Zuckerberga takové tvrzení odmítají. Minulý týden při výslechu v rámci soudního procesu v Los Angeles Zuckerberg uvedl, že stále souhlasí se svým dřívějším tvrzením, podle něhož dosavadní vědecké poznatky neprokázaly, že by sociální sítě způsobovaly poškození duševního zdraví.
Obdobně se vyjádřil i šéf Instagramu Adam Mosseri, který vypovídal o týden dříve. Mosseri popřel, že by mladí uživatelé mohli být „klinicky závislí“.