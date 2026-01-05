Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostou, trhy hodnotí vývoj ve Venezuele

„Pro ropný trh je neznámou, jak se v důsledku akcí USA změní toky ropy z Venezuely,“ uvedli analytici Aegis Hedging. Někteří analytici však upozorňují, že v prostředí globálně dostatečných dodávek by případné další narušení venezuelského exportu mělo jen omezený a krátkodobý dopad na ceny.
|BURZA
|TYP
|KONTRAKT
|AKTUÁLNÍ CENA
|PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
|Londýn - ICE
|Brent
|březen
|61,74
|60,75
|New York - NYMEX
|WTI
|únor
|58,32
|57,32
Produkce ropy ve Venezuele v posledních desetiletích výrazně klesla kvůli špatnému řízení a nedostatku zahraničních investic po znárodnění ropného sektoru na počátku tisíciletí. Loni se těžba v zemi pohybovala v průměru kolem jednoho milionu barelů denně, což odpovídá zhruba jednomu procentu světové produkce.
Spojené státy v sobotu ve Venezuele podnikly nečekaný útok, zadržely a odvezly z této jihoamerické země jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.
Americký prezident Donald Trump později prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu řídit, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Uvedl také, že americké embargo na venezuelskou ropu zůstává v platnosti.
Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě a je zakládajícím členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Analytici však vzhledem k dostatečnému zásobování světového trhu s ropou předpokládají, že jakékoliv další výpadky v exportu z Venezuely by měly na ceny ropy jen malý bezprostřední dopad. Tento názor původně způsobil pokles cen ropy na trhu, napsala agentura Reuters.
Obchodníci nyní kromě vývoje kolem Venezuely posuzují rovněž dopad nedělního rozhodnutí skupiny OPEC+ ponechat těžbu ropy beze změny. Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem.
3. ledna 2026