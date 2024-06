Nákup nemovitosti v cizině: nechyťte se do pasti. Slibovaný výnos nemusí přijít, na co si dát obzvlášť pozor?

Zahraniční nemovitost podle optimistických zpráv vypadá jako výborná investice. Kromě toho, že se kupní cena rychle vrátí z nájmu, hodnota nemovitosti má dál rychle růst.

V dotyčném městě, v němž zpráva slibovala návratnost investice za sedm let, našly Lidovky.cz srovnatelné byty na lepších místech s nižšími nájmy. Nejspíš by šlo byt pronajmout i za deklarovanou částku, ale nebylo by jednoduché takového nájemníka najít a pravděpodobně by to zabralo více času.

Byt je navíc součástí projektu, kde jsou desítky stejných bytů a velkou část z nich budou chtít majitelé také dobře pronajmout. Z Česka bude také složitější vybrat dobrou realitní kancelář i posoudit, jaká výše nájmu je v danou chvíli realistická.

Je třeba počítat i s náklady na správu, s daněmi (a tedy i případně s daňovými poradci) a reálný výnos z bytu tedy může být mnohem nižší, než se na počátku zdálo.