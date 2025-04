Stamilionové investice ve Velké Bíteši. PBS Group buduje divizi letecké techniky

jan Lenka D. Jančarová Autor:

Strojírenská skupina PBS Group spouští tento měsíc samostatnou divizi technického rozvoje, do které investuje čtvrt miliardy korun. Měla by urychlit vývoj, inovaci a následně i výrobu. Zároveň letos PBS Group investuje do závodu ve Velké Bíteši na Žďársku 700 milionů korun, aby navýšila jeho výrobní kapacity.