Krach investiční whisky. Soud poslal firmu do konkurzu, eviduje zatím přes 50 věřitelů a dluh deset milionů

Měla to být výhodná investice do kvalitní české whisky z Třebíče. Koupí sudů od společnosti Trebitsch Holding se investorům měly vložené desítky nebo i stovky tisíc korun po třech letech zpětným odkupem výhodně zúročit. Po uplynutí lhůty však investoři nedostali zpět své peníze ani koupenou whisky. V květnu zahájené insolvenční řízení nyní dospělo do finále. Trebitsch Holding a dceřinou společnost Česká whisky poslal Městský soud v Praze do konkurzu.

