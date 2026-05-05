Podle agentury Bloomberg se od pondělí z bezpečnostních důvodů přesunulo k Dubaji více než šest desítek lodí. Celkem se jich zde nyní nachází nejméně 360, což je výrazně více, než jaký je dlouhodobý průměr. Nynější situace v Hormuzském průlivu ukazuje, že příměří mezi Íránem a Spojenými státy je velmi křehké a zvyšuje se riziko další eskalace.
Írán v posledních dnech prostřednictvím Revolučních gard nově vymezuje hranice, které je připraven vojensky bránit. Nedávné útoky na přístav Fudžajra v Ománském zálivu navíc potvrzují, že íránská kontrolní zóna se fakticky rozšiřuje.
Lodě vypínají i své identifikační systémy
Teherán varuje, že kontroluje oblast jižně od Hormuzského průlivu až k emirátu Umm al-Kuvajn podél pobřeží Spojených arabských emirátů. Rejdařům hrozí, že pokud se rozhodnou Hormuzským průlivem proplout, mohou čelit útokům. I proto se lodě z nebezpečné oblasti stahují. Řada z nich navíc vypíná své identifikační systémy, případně dochází k elektronickému rušení.
Íránská strategie se ale Trumpově administrativě nezamlouvá. „Spojené státy se snaží vyrovnat silovou rovnováhu v průlivu, Írán na to reaguje. Je to eskalace,“ uvedl pro agenturu Bloomberg analytik Anoop Singh. Dodal, že podle něj nelze v Hormuzu očekávat rychlé obnovení běžného provozu.
Před vypuknutím války proplouvalo Hormuzským průlivem denně zhruba 135 lodí. Dnes se toto číslo blíží nule. Americké námořnictvo na pokyn prezidenta Donalda Trumpa začalo zasahovat přímo v oblasti s cílem umožnit obnovení provozu tankerů a dalších nákladních lodí.
Trump varuje Írán před útoky
Podle dosavadních informací z americké strany průlivem bez úhony propluly dva torpédoborce a dvě nákladní lodě plující pod americkou vlajkou. Dva tankery se však staly cílem íránských útoků. Jeden jihokorejský a druhý ze Spojených arabských emirátů.
Raketa zasáhla jihokorejskou loď plující pod panamskou vlajkou. Plavidlo s 24 členy posádky, včetně šesti Jihokorejců, před výbuchem kotvilo v průlivu poblíž Spojených arabských emirátů. Podle zástupců Jižní Koreje nebyly hlášeny žádné oběti.
Trump v pondělí uvedl, že pokud Írán zaútočí na americká plavidla chránící Hormuzský průliv v rámci takzvaného projektu Svoboda, bude Írán smeten z povrchu zemského. Zároveň dodal, že Írán je nyní při mírových jednáních mnohem poddajnější. Blokádu íránských přístavů prezident označil za jeden z největších vojenských manévrů v historii.
Situace zatím neuklidnila trhy. Jeden barel ropy Brent se v úterý dopoledne obchodoval přibližně za 112,8 dolaru. Ropa Brent od počátku konfliktu na Blízkém východě zdražila přibližně o polovinu a během minulého týdne překonala hranici 126 dolarů za barel, což je nejvíce od roku 2022, uzavírá agentura Bloomberg.