Farmář v Itálii nechal zraněného migranta umírat před domem. Dostal 16 let vězení

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  19:03aktualizováno  19:03
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Italský soud poslal na 16 let do vězení farmáře, který po vážném pracovním úrazu neposkytl pomoc svému zaměstnanci z Indie. Muž na poli utrpěl devastující zranění, jimž později v nemocnici podlehl. Případ už v roce 2024 otřásl Itálií a upozornil na tvrdé podmínky migrantů pracujících v tamním zemědělství.

Neštěstí se stalo na poli nedaleko obce Borgo Santa Maria, zhruba 60 kilometrů jižně od Říma. Jednatřicetiletý Satnam Singh se při práci dostal do zemědělského stroje, který se používá k pokrývání polí plastovou fólií. Stroj mu utrhl pravou ruku a rozdrtil nohy, píše Der Standard.

Zaměstnavatel však podle soudu Satnama Singha do nemocnice neodvezl. Místo toho ho naložil do dodávky, převezl k domu, kde tehdy bydlel, a nechal ho tam ležet. Vedle těžce zraněného muže byla nalezena i jeho utržená ruka, která byla uložena v bedně od ovoce.

Satnam Singh po sobě zanechal manželku, která na tragické chvíle dodnes vzpomíná se slzami v očích. „Prosila jsem majitele, aby nám pomohl. Klečela jsem před ním a prosila ho. On nás ale vysadil před domem a utekl,“ vypověděla podle agentury APA před soudem.

Pomoc nakonec přivolali až sousedé. Vrtulník poté Singha přepravil do nemocnice v Římě, kde však zhruba po dni a půl následkům zranění podlehl.

Prokuratura žádala 22 let vězení

Zaměstnavatel své jednání vysvětloval tím, že zpanikařil. Soud však jeho obhajobě neuvěřil. Soud v italském městě Latina jižně od Říma uznal devětatřicetiletého farmáře vinným z úmyslného zabití. Prokuratura pro něj žádala 22 let vězení, soud mu nakonec uložil šestnáctiletý trest. Rozsudek zatím není pravomocný, muž se proti němu může odvolat.

Případ v Itálii vyvolal silnou debatu o vykořisťování lidí pracujících v zemědělství. Podle odhadů je v tomto odvětví nelegálně zaměstnáno zhruba 230 tisíc lidí. Mnozí z nich pocházejí z Indie, Pákistánu nebo dalších asijských zemí a za těžkou práci na polích dostávají jen několik eur na hodinu.

Italské odbory dlouhodobě upozorňují, že nejde o výjimečné případy, ale o systémový problém. Část pracovníků se na farmy dostává přes nelegální zprostředkovatele, kteří jim z už tak nízké mzdy strhávají další peníze. Produkce z těchto podniků přitom často končí i v supermarketech v dalších evropských zemích, uzavírá Der Standard.

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