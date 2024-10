V Římě začali opravovat fontánu di Trevi, turisté ji uvidí z visuté lávky

„Památka se nachází v oblasti s velkým pohybem chodců a podléhá zvláštním mikroklimatickým podmínkám, které podporují neustálou tvorbu biologické patiny, invazivní vegetace a vápenatých usazenin na částech nejvíce vystavených vodě,“ uvedla radnice. Nejde podle ní o běžnou údržbu, ale o zásadní opravu.

Al via da oggi, lunedì 7/10, le operazioni di cantierizzazione per l'intervento di manutenzione straordinaria della Fontana di Trevi



Il monumento resterà visibile per tutta la durata dei lavori, grazie a recinzioni di minimo impatto e trasparenti



Opravy začaly již v pondělí, radnice již dříve uvedla, že zvažuje omezený a zpoplatněný přístup k památce a lávka by mohla být příležitostí tento model otestovat. Vstup na lávku u fontány, kterou denně obdivuje až 12 000 turistů, by mohl být mírně zpoplatněn, potvrdil starosta Říma Roberto Gualtieri.

Vstup by byl podle jeho slov pro obyvatele italské metropole zdarma, zatímco turisté by zaplatili „symbolický“ příspěvek ve výši jednoho eura. Cílem podle něj by nebylo získat peníze, ale lépe kontrolovat masy lidí, které k památce přistupují, a zamezit například tomu, aby u ní lidé postávali a jedli svačinu.

Barokní fontána di Trevi patří k vyhledávaným památkám ve středu Říma a k nejznámější kašnám v italské metropoli. Turisté do ní často házejí mince a věří, že se jim tak splní přání. V příštím roce Itálie očekává zvýšený nápor turistů v souvislosti s oslavami jubilea katolické církve.