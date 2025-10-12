„Je to opravdu škoda,“ cituje portál The Guardian slova Antonia Rumma z italské rodinné společnosti Pasta Rummo založené již v roce 1846. Podle něj poptávka po prémiových těstovinách ve Spojených státech roste.
„Naše značka v posledních šesti letech rostla obzvlášť rychle, což nás překvapilo, ale zároveň jsme na to velmi hrdí,“ říká. Krok Donalda Trumpa by podle něj mohl pozitivní trend zastavit.
Trump v srpnu souhlasil se snížením cel na dovoz zboží z EU na jednotnou sazbu 15 procent, což byla pro evropské výrobce pozitivní zpráva. Nyní však Washington pohrozil, že uvalí dalších 92 procent na některé z nejstarších výrobců těstovin v zemi, což italská média označila za Trumpovu válku proti těstovinám.
Dodatečná cla, která by měla vstoupit v platnost v lednu, jsou výsledkem vyšetřování amerického ministerstva obchodu týkajícího se dumpingových praktik, kdy zahraniční firmy vyvážejí zboží za nižší ceny než na domácím trhu, aby získaly výhodu nad místními konkurenty.
Resort se měl v plánu zaměřit na italské výrobce La Molisana a Garofalo, kteří patří mezi největší exportéry do USA. Vyšetřování se nadále rozšířilo i na dalších jedenáct předních italských značek těstovin včetně rodinné značky Barilla a Pasta Rummo.
Může jít o osudový úder
Giuseppe Ferro, generální ředitel společnosti La Molisana, která vyrábí těstoviny od roku 1912, italskému tisku řekl, že obvinění z dumpingu jsou neopodstatněná. Doufá, že Trumpova vláda změní názor, jinak nebude firma schopná fungovat. Ferro předpokládá, že cla mají italské výrobce povzbudit k zakládání továren ve Spojených státech.
„V Gragnanu jsme od roku 1789 a nikam se nestěhujeme,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Garofalo Emidio Mansi, jak cituje portál Gambero Rosso.
Podle Rumma se jejich těstoviny v USA prodávají za přibližně 4 dolary (84 Kč), cena by se v případě dodatečných cel mohla zdvojnásobit.
Potíže s napodobeninami
Italská vláda a také Evropská komise vyvíjejí nyní tlak na Washington, aby svůj chystaný krok přehodnotil. Podle italského ministra zemědělství Franceska Lollobrigidy jsou cílené vývozy na těstoviny přehnané. „Nevidíme ani jejich potřebu, ani opodstatnění,“ řekl.
Podle prezidenta největšího italského sdružení zemědělců představují cla pro italské těstoviny smrtelný úder. „Je to velmi škodlivé a nikdo si nepředstavoval, že by k takové situaci vůbec mohlo dojít, zvláště poté, co Evropa dosáhla dohody o 15 procentech,“ poznamenal Ettore Prandini, šéf sdružení Coldiretti.
Upozornil také na rozšířený problém s produkty, které napodobují známé italské značky. Podle něj jsou imitace italských produktů v USA velmi rozšířené a škodlivé pro celkový obraz italské produkce.
„Trh s napodobeninami italských produktů má celosvětově hodnotu přibližně 120 miliard eur, z toho 40 miliard eur se vyrábí v USA. To má důsledky na celý italský potravinářský průmysl,“ uzavřel Prandini.