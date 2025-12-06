Jaderná elektrárna jako lego. Výrobu zrychlíme i zlevníme, říká ředitelka z ČEZ

Ing. SILVANA JIROTKOVÁ (48), ředitelka útvaru rozvoje malých modulárních reaktorů společnosti ČEZ. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Rozhovor
Dočkáme se doby, kdy se budou jaderné elektrárny vyrábět sériově? Proč má v Česku jaderná energie tak velkou podporu veřejnosti? Jak obtížné je najít místo pro nový jaderný reaktor? Je složité ho zabezpečit? Vydrží pád letadla? A jak moc bude spotřeba elektrické energie stoupat? I na to odpovídá Silvana Jirotková, ředitelka útvaru rozvoje malých modulárních reaktorů společnosti ČEZ.

Čím si vysvětlujete, že 71 % zdejší populace fandí rozvoji jaderné energetiky v Česku?
Podle mě si lidé uvědomují, že to je důležité a hlavně bezpečné. V České republice jsme navíc zvyklí, že tu jsou v provozu jaderné elektrárny skoro odnepaměti. Vezměte si, že ty první jsou už z 80. let minulého století a Dukovany zrovna oslavily čtyřicítku. Celou dobu fungují bez problémů a lidé vnímají, že když se stavěly, šlo sice o náročný proces, ale od té doby je výroba stabilní, a navíc je to pro stát slušný příjem, protože jsme stále ještě exportérem elektrické energie.

Nechceme být tady v České republice úplně první, ale chceme aspoň částečně převzít zkušenosti od kolegů ve Velké Británii, kteří by měli mít ideálně už vychytané případné chyby.

A jak se na to dívají lidé, kteří v okolí Temelína nebo Dukovan žijí?

