Jaderná elektrárna jako lego. Výrobu zrychlíme i zlevníme, říká ředitelka z ČEZ

Čím si vysvětlujete, že 71 % zdejší populace fandí rozvoji jaderné energetiky v Česku?
Podle mě si lidé uvědomují, že to je důležité a hlavně bezpečné. V České republice jsme navíc zvyklí, že tu jsou v provozu jaderné elektrárny skoro odnepaměti. Vezměte si, že ty první jsou už z 80. let minulého století a Dukovany zrovna oslavily čtyřicítku. Celou dobu fungují bez problémů a lidé vnímají, že když se stavěly, šlo sice o náročný proces, ale od té doby je výroba stabilní, a navíc je to pro stát slušný příjem, protože jsme stále ještě exportérem elektrické energie.
Nechceme být tady v České republice úplně první, ale chceme aspoň částečně převzít zkušenosti od kolegů ve Velké Británii, kteří by měli mít ideálně už vychytané případné chyby.
A jak se na to dívají lidé, kteří v okolí Temelína nebo Dukovan žijí?