Drahý třídenní výpadek Temelína. Elektřina nakrátko prudce zdražila

Vypadlo tak tisíc megawattů výkonu, v dané chvíli šlo o více než osminu tuzemské spotřeby. „Krátkodobé odpojení nemělo na dodávky elektřiny pro spotřebitele vliv. Chybějící výkon byl nahrazen jinými zdroji,“ ujistil Sviták.

Spotřebitelé to sice nepoznali, ale to neznamená, že by to na trhu nenadělalo paseku. V okamžiku postupného odpojení to způsobilo rychlý růst ceny elektřiny na burze. Ta se pak ovšem rychle vrátila na původní hodnoty. To proto, že v tu chvíli jely naplno fotovoltaické elektrárny a energie byl ve středu Evropy dostatek. Jeden reaktor tak v danou chvíli nikomu nechyběl.