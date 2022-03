Česko dumá, jak se zbavit ruského jaderného paliva. Zásoby má na dva roky

Palivo pro reaktory o výkonu 440 megawattů (MW), mezi něž patří i ty dukovanské, vyrábí na světě jenom ruský státní Tvel. A to zejména pro to, že v minulosti ostatní výrobce přetlačil cenou. Je tedy v současnosti jediným dodavatelem pro čtyři reaktory na Slovensku, čtyři reaktory v Maďarsku, dva reaktory na Ukrajině a dva reaktory ve Finsku, vypočítává Dana Drábová, jaderná fyzička a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

„Není to tak, že by se na reaktor dukovanského typu nikdy nepoužívalo jiné palivo,“ upozorňuje Drábová. „Má s tím zkušenost třeba Westinghouse, který vyráběl pro finskou jadernou elektrárnu Loviisu. Jenže pak Rusové udělali neodolatelnou nabídku, to oni umí, a Finové přešli k nim,“ popisuje odbornice.

Zkušenost jiného než ruského dodavatele s palivem pro reaktory typu 440 VVER tu tedy je a podle Dany Drábové by pro západní firmy jako je právě Westinghouse nebo francouzský Framatom neměl být problém výrobu zavést. Česku navíc hraje do karet, že má zásoby jaderného paliva, a to na dva roky u Temelína a na tři roky u Dukovan.

„Musí se zprovoznit linka na to, aby se palivo mohlo fyzicky vyrábět, což nějaký čas zabere, a pak se taky musí vyřešit otázka byrokratická. Aby se palivo mohlo skládat do reaktorů, musí mít licenci. Máme několik let na vyřešení, protože v elektrárnách nějaká zásoba paliva je. To je mimochodem mimořádná výhoda jaderné energetiky,“ komentuje to odborník na reaktorovou fyziku Ondřej Novák, který působí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské na Českém vysokém učení technickém (ČVUT).

Jedna malá peletka oxidu uraničitého o hmotnosti pěti gramů vyrobí stejné množství energie jako tuna uhlí nebo jako zhruba 480 metrů krychlových zemního plynu. Na prostory je tak jaderné palivo (na rozdíl od svých fosilních bratrů) nenáročné. „Není vůbec problém mít u elektrárny složené palivo na tři až pět let,“ míní Novák. „Zásoba na jeden rok vám přiletí jedním nákladním letadlem,“ dodává.

V jedné peletce oxidu uraničitého se ukrývá stejné množství energie jako v tuně uhlí.

O tom, jak jsou zásoby důležité, svědčí fakt, že už v době války na Ukrajině přiletělo z Ruska do Brna letadlo s nákladem jaderného paliva, a to na výjimku ministerstva dopravy. Přitom ruská letadla v té době už měla zakázáno pohybovat se po Evropě. Podle státní společnosti ČEZ šlo o standardní dodávku, která byla naplánovaná už před delší dobou.

Otazník nad rozběhnutým tendrem

Oproti Dukovanům, kam v současné době potřebné palivo umí dodávat jen Tvel, je situace v Temelíně o něco jednodušší. Palivové soubory pro jeho reaktory o výkonu 1000 MW vyrábí běžně i jiní než ruští dodavatelé. Americká firma Westinghouse navíc pro Temelín už jednu dobu dodávala, pak ale, slovy Dany Drábové, přišla „neodolatelná nabídka“ od Rusů.

Kromě toho, že nabídky Tvelu jsou podle odborníků výrazně levnější než ty od ostatních dodavatelů, jsou rovněž kvalitní. „Rusové jsou v oblasti jaderného paliva technologicky na vysoké úrovni. Málo v čem na světě jsou špička, ale v tomhle ano,“ uvádí Drábová.

To potvrzuje i Novák z ČVUT. „Technicky jsou velice dobří, dělají nová paliva, mají velké zkušenosti a kvalitní produkci,“ říká odborník.

Nutno dodat, že v Temelíně v současné době finišuje tendr na dodávky jaderného paliva pro období od roku 2024. Jak nedávno uvedly Hospodářské noviny, ČEZ zatím počítal se třemi zájemci: Tvelem, Westinghousem a Framatomem.

Současný vývoj soutěže ČEZ nechce komentovat. „Jediné, co k tomu můžeme říct, je, že výběrové řízení na jaderné palivo pro Temelín běží a v jeho průběhu nemůžeme cokoliv komentovat. Blíží se to do finále, jsou tam tři uchazeči, tak uvidíme,“ říká tiskový mluvčí ČEZu Ladislav Kříž.