Jaguar chystá duhovou revoluci a totální elektrifikaci. Šokuje reklamou bez aut

Ani bídné prodeje evropského a světového auta roku 2019, bateriového Jaguaru I-Pace, značku z Coventry neodradily. Přechod na totální elektrifikaci rozjela automobilka, kterou vlastní – a sype do ní peníze, místo vydělávání – indický koncern Tata, naplno.

Tedy, nejdříve teď po dobu jednoho roku nebude vyrábět a prodávat žádná nová auta. Restart naplánovala tak, že prodejci a zákazníci (pravda, moc jich není) teď budou muset vyžít ze skladových zásob. Jaguar nyní už jen dokončuje produkci SUV F-Pace.

A pak se to rozjede. První elektrický vůz po změně image společnosti má přijít na trh v roce 2026.

Celou elektrickou revoluci s novou identitou značky shrnuje Jaguar do termínu „bujná moderna“. „Čeká nás kompletní reset,“ vysvětluje Rawdon Glover, generální ředitel značky. „Jaguar se transformuje, aby obnovil svou originalitu a inspiroval novou generaci.“

Automobilka v tomto týdnu představila novou korporátní identitu. Kterou snad nechválí nikdo. Kromě čtenářů iDNES.cz, kterým se nové logo nelíbí (hlasování vidíte pod tímto odstavcem), se ozývají posměšné hlasy...

Které logo automobilky Jaguar se vám líbí víc? celkem hlasů: 2012 To původní 1926 To nové 75 Nemohu se rozhodnout 11

Změněný font i přepracovaná silueta skákající šelmy má podle marketérů firmy orámovat přechod do nové éry elektromobilů. „Sto dva let stará značka luxusních automobilů nahrazuje své dosavadní logo, novým, které má být silnou oslavou modernismu,“ oznámila společnost. „Zachycuje podstatu značky Jaguar, vrací jí hodnoty, díky nimž byla kdysi tak oblíbená, ale zároveň ji činí relevantní pro současné publikum,“ vysvětluje Gerry McGovern, šéfdesignér značky Jaguar Land Rover.

Nové logo i další varianty vizualizace značky budou poprvé k vidění 2. prosince v rámci umělecké výstavy Miami Art Week. Jaguar tam představí veřejnou instalaci „Copy Nothing“, v jehož rámci bude vystaven i nový automobilový koncept, který předjímá styl příštích modelů anglické společnosti.

Video, které pamětníkům připomene kontroverzní reklamy na oděvní značku Benetton z osmdesátých a devadesátých let z hlavy Oliviera Toscaniho, nemá ani náznakem něco společného s auty. Některým spíše připomíná reklamu na iniciativy v oblasti podpory rozmanitosti.

Přitom woke aktivismus už mezi firmami přestává být in - nedávno se ho zřekla Toyota, v průběhu roku výrobce zemědělské techniky John Deere, ale i výrobce oblíbené whisky Jack Daniel’s, nebo kavárenský řetězec Starbucks. Cíle v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze přehodnotil také Harley-Davidson. Firmy Ford a Tractor Supply se stáhly z jednoho z indexů, který měří závazek firem k genderové ideologii a který pomáhá manažerům investičních fondů ospravedlnit jejich investice do nich.

Video a nová korporátní identita sklízí snad jen negativní ohlasy. Deník si všímá, že starší obsah Jaguaru na všech sociálních sítích byl kompletně vymazán a oficiální kanály tak dlouho zely prázdnotou. Komentáře k novému počinu jsou: „Až na pár výjimek jsou naprosto všechny negativní. Lidé nejčastěji hovoří o špatném vtipu a o pošlapání všeho, co značka ve světě dosud znamenala,“ doplňuje Deník.

Kompletně proměněná značka Jaguar se podle svých šéfů vrací ke kořenům a odkazu svého zakladatele sira Williama Lyonse. „Jaguar má své kořeny v originalitě. Lyons věřil, že Jaguar by neměl nic kopírovat. Naše vize Jaguaru dneška z této filozofie vychází. Nový Jaguar je značka postavená na výjimečném modernismu. Je v každém ohledu nápaditá, odvážná a umělecká,“ dodal Gerry McGovern.

Automobilka, která je dnes synonymem „tradičního výrobce“, se podle McGoverna zaměří na „bujné“ použití barev. Fanoušci značky už vytvořili online petici, která volá po zastavení „rebrandingu“ – ZDE.

Paradoxně dnes patří britští automobiloví šlechtici Jaguar Land Rover Indům, přitom právě Angličané dnes nejlidnatější zemi světa v minulosti kolonizovali.

Jaguar se v uplynulých týdnech pochlubil fotkami zamaskovaného prototypu chystané velké elektrické limuzíny, která má být symbolem restartu značky. A zároveň snahou o postup do vyšších sfér. Vedení automobilky chce Jaguar posunout cenově a reputačně výš, na úroveň značky Bentley.

Prvním novým modelem má být velké čtyřdveřové „super-GT“. Nový luxusní elektrický sedan bude mít hranatější tvary, než jaguary nedávné minulosti. Rozměrově by měl odpovídat modelům Cadillac Celestiq a Rolls-Royce Spectre. Jak se bude jmenovat, není známo, objevily se ale spekulace, že by to mohl být I-Type. Nedávná přihláška ochranné známky v USA totiž navrhuje právě toto označení.

První vůz na nové platformě Jaguar Electric Architecture (JEA), která se stane základem i pro další dva modely, by měl mít dojezd okolo 690 km a ultrarychlé nabíjení by mu mělo během 15 minut zajistit ujetí 320 km. Auto s největší pravděpodobností bude disponovat dvěma elektromotory a nabídne tedy pohon všech kol. Očekává se, že jeho cena bude začínat minimálně na hranici 4 milionů korun, některé zdroje spekulují až o 6 milionech korun.

Jaguar žije tradiční život britských automobilek, vyrábí nekonvenční, zajímavá a uhrančivá auta. Ale k tomu se potácí na okraji zájmu a pád je nebezpečně blízko. Však samotný Jaguar za svou existenci neustále bojoval o život a několikrát měl namále. Když se dostal pod kuratelu Indů měl se nejlépe v historii. Indickým majitelům nebylo dlouho zatěžko kratochvíle Jaguaru dotovat, časem je to ale přestalo bavit. A tak musel přijít zlom. Duhová revoluce u Jaguaru tedy začíná.