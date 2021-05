Pohled do hlavy tipařů drahých kol. Na co si dát pozor, aby vám neukradli to vaše

Praha Cyklistická sezona přináší žně také zlodějům jízdních kol, ty navíc výrazně podpořila pandemická situace. Jak riziko krádeže bicyklu minimalizovat?

Vedlejší efekty pandemie sahají ještě dál, než by se na první pohled mohlo zdát. V důsledku toho, že se za poslední rok z jízdních kol stalo téměř nedostatkové zboží, jsou nyní bicykly přirozeně mnohem lákavějším cílem zlodějů než kdy dříve. Majitelé kol by se proto před sezonou neměli dlouho zdráhat s investicí do zabezpečení.