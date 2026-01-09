Nový rok je tradičně časem předsevzetí. Pro mnoho Čechů je tím hlavním právě změna zaměstnání. Důvody jsou různé: stagnující plat, toxické prostředí nebo prosté vyhoření. Otázka, jak poznat, že je čas změnit práci, už ale v roce 2026 není jen o pocitech. Je to strategické rozhodnutí podpořené novým zákoníkem práce a změnami v podpoře v nezaměstnanosti.
Kdy je čas odejít z práce?
Než se pustíte do papírování, musíte mít jasno v motivaci. Psychologové i kariérní poradci se shodují, že změna zaměstnání má svá pro a proti, která je třeba zvážit dříve, než podáte výpověď.
- Pro: Vyšší mzda – ČNB očekává v roce 2026 růst nominálních mezd o 5,4 %. Dále nové dovednosti, lepší work-life balance a využití nových digitálních benefitů.
- Proti: Ztráta seniority, nová zkušební doba, která může být po flexinovele u manažerských pozic delší, a nutnost adaptace na novou firemní kulturu.
Pokud si kladete otázku, kdy je čas odejít z práce, sledujte varovné signály: chronický stres, pocit, že se v oboru již nic nového nenaučíte, nebo situaci, kdy vaše mzda výrazně zaostává za průměrem v oboru.
Legislativní změny 2026 vás podpoří
Klíčovým argumentem pro změnu je novela zákona o zaměstnanosti (č. 120/2025 Sb.). Legislativa nově upouští od přísného posuzování důvodů výpovědi a namísto toho se snaží podpořit mobilitu na trhu práce tím, že zaměstnancům garantuje plnou výši podpory i při odchodu z vlastní vůle.
Konec penalizace za odvahu
Až do konce roku 2025 platilo, že pokud jste dali výpověď sami, vaše podpora v nezaměstnanosti byla okamžitě zredukována na 45 % vašeho dosavadního průměrného výdělku. Od 1. ledna 2026 tato penalizace mizí. Je jedno, jestli odcházíte dohodou, výpovědí, nebo vás propustili – výše podpory je pro všechny stejná.
Nová matematika podpory
Výše podpory se výrazně zvýšila v prvních měsících, aby lidé měli čas najít si opravdu kvalitní místo, nikoliv brát hned to první, které se namane.
- Uchazeči do 52 let: První dva měsíce dostanou 80 % svého předchozího čistého výdělku. Další dva měsíce 50 % a pátý měsíc 40 %.
- Uchazeči nad 52 let: Systém je ještě štědřejší. 80 % dostávají celé první tři měsíce, celková doba podpory se prodlužuje až na 8 (do 57 let) nebo 11 měsíců (nad 57 let).
Rekvalifikace jako cesta k nové profesi
Pokud přemýšlíte, jak změnit profesi úplně od základu, rok 2026 je k tomu ideální. Podpora při rekvalifikaci se nově vyplácí ve výši 80 % vašeho předchozího čistého výdělku, případně 80 % průměrné mzdy.
Stát zároveň výrazně zvýšil strop této částky. Maximálně tak můžete během rekvalifikace pobírat 38 537 Kč měsíčně, což je 0,8násobek vyhlášené průměrné mzdy 48 171 Kč. To z rekvalifikace dělá mnohem dostupnější cestu k nové profesi, než tomu bylo v minulosti.
Tato podpora se nově vyplácí i za dny účasti na tak zvané „zvolené rekvalifikaci“ (kurzy, které si člověk najde sám a úřad mu je schválí), což dříve nebylo pravidlem.
Výpověď versus dohoda v roce 2026
Mnoho zaměstnanců tápe v problematice, jak změnit práci po formální stránce. V roce 2026 vstupují do hry nové termíny doručování.
Výpovědní doba běží hned
Pokud například doručíte výpověď 15. ledna, vaše dvouměsíční lhůta skončí 15. března, nikoliv až na konci března, jako tomu bylo dříve. To výrazně urychluje nástup do nové firmy.
Jak upozorňuje Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupný advokát, nová pravidla výrazně zkracují „mezičas“ mezi starou a novou prací: „Tou nejzásadnější změnou je nový způsob počítání výpovědní doby – místo aby začínala až od prvního dne následujícího měsíce, nově začne běžet už dnem, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec doručí výpověď druhé straně.“ V praxi to znamená, že pokud podáte výpověď na začátku měsíce, ušetříte téměř čtyři týdny čekání, které byste dříve museli „dosloužit“.
Pozor by si ale měli dát ti, kteří se se zaměstnavatelem rozcházejí ve zlém. „Další novinkou je zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případech, kdy zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr ze specifických ‚kázeňských‘ důvodů podle § 52 písm. f), g) a h) zákoníku práce – tedy například kvůli ztrátě předpokladů pro výkon práce, zaviněnému porušení povinností nebo neuspokojivým pracovním výsledkům,“ doplnil Preuss.
Pozor na doručování
Tip: Vždy si nechte potvrdit převzetí. Pokud dáváte výpověď osobně, nechte si podepsat kopii s datem přijetí. Bez toho je výpověď právně napadnutelná.
Důležité je vědět, že výpověď musí být písemná. Nově se ale hojně využívá elektronické doručování. Pokud máte se zaměstnavatelem sjednanou komunikaci e-mailem nebo máte datovou schránku, doručení je okamžité.
Na co nezapomenout?
Při odchodu z práce v roce 2026 musíte pohlídat několik technických parametrů, které ovlivní vaše finance:
- Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list): Zaměstnavatel vám ho musí vydat v den skončení poměru. Díky novému Jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatele (JMHZ), které platí od ledna 2026, by sice úřady měly mít data online, ale papír v ruce je jistota.
- Konkurenční doložka: Prověřte svou smlouvu. Pokud máte zákaz pracovat u konkurence, zaměstnavatel vám musí po dobu trvání zákazu vyplácet alespoň polovinu průměrné mzdy. Pokud neplatí, doložka zaniká.
- Home office a paušál: Pracovali jste z domova? Pro rok 2026 je vyhláškou č. 572/2025 Sb. stanovena paušální náhrada na 4,70 Kč za hodinu. Nezapomeňte si ji nechat proplatit v rámci vyúčtování poslední mzdy.
- Dovolená: Nevyčerpanou dovolenou vám musí firma buď umožnit vyčerpat během výpovědní doby, nebo ji celou proplatit.
Finanční realita roku 2026
Rok 2026 přináší i další změny, které ovlivní vaši peněženku při změně práce:
- Minimální mzda: Vzrostla na 22 400 korun. To znamená, že i nejnižší úrovně zaručeného platu jsou vyšší. Pokud vám v nové práci nabízejí „minimum“, trvejte na této částce.
- Dohody (DPP): Pokud si chcete mezi dvěma pracemi jen přivydělat na dohodu, hranice pro účast na nemocenském pojištění se zvedla na 12 000 korun. Do této částky z dohody neodvádíte pojištění (pokud jde o tak zvanou oznámenou dohodu).
- Příspěvky na péči: Pokud pečujete o blízkou osobu, vězte, že od ledna 2026 se zvýšily příspěvky ve stupni I a II (například u dospělých v I. stupni na 1 300 korun).
|Oblast
|Stav do 2025
|Novinka od 2026
|Podpora (dobrovolná výpověď)
|Snížená na 45 % po celou dobu
|Plná výše (80 % / 50 % / 40 %)
|Podpora (první 2 měsíce)
|65 % mzdy (při výpovědi firmou)
|80 % mzdy (pro všechny)
|Minimální mzda
|20 800 Kč
|22 400 Kč
|Paušál na home office
|4,80 Kč/hod
|4,70 Kč/hod
|Výpovědní doba
|Běží od 1. dne dalšího měsíce
|Běží ode dne doručení
|Limit pro DPP bez pojištění
|cca 10 500 Kč (valorizovaný limit)
|12 000 Kč
Nové začátky jsou nyní snazší
Změna práce není jen o papírování a paragrafech – je to hlavně o odvaze říct si o víc. Mnohdy zůstáváme v toxickém prostředí nebo ve slepé uličce jen kvůli strachu, jak příští měsíc zaplatíme složenky. Rok 2026 ale tuhle úzkost rozptyluje. Díky podpoře ve výši 80 % čisté mzdy už nemusíte volit mezi svým duševním zdravím a jistotou splacené hypotéky. Stát vám poprvé v historii dává skutečný prostor se nadechnout a najít si místo, kam se budete zase těšit.
Pokud cítíte, že je čas, nečekejte. Prostudujte si své smlouvy, spočítejte si výpovědní dobu podle nových pravidel doručování a využijte toho, že trh práce v roce 2026 přeje odvážným. Stát vám poprvé v historii kryje záda natolik, že pauza mezi pracemi může být vítaným časem na rekvalifikaci nebo odpočinek, nikoliv bojem o přežití.