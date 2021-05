Jak zněl hlas Petra Kellnera? PPF několik týdnů po smrti nejbohatšího Čecha zveřejnila archivní záběry

Investiční skupina PPF zveřejnila video, na němž hovoří zakladatel značky Petr Kellner. Ten zahynul na konci března při nehodě vrtulníku na Aljašce. Ve čtvrtek by oslavil 57. narozeniny. Na unikátních záběrech, protože se byznysman nerad ukazoval na veřejnosti, mimo jiné zmínil, že chtěl vybudovat společnost, na kterou budou Češi hrdí. To se podle něj kvůli závisti nepodařilo.

„Jsem podnikatel a taky jsem táta. Jsem introvert, nemám rád velké společnosti a shromáždění. Hlavně chráním rodinu a soukromí. Snažím se, abych pro celou rodinu do maximální možné míry zajistil soukromí, které jsem schopný udržet,“ odpovídá v úvodu videa nejbohatší Čech Petr Kellner na otázku „Kdo je Petr Kellner“. Hovoří mimo jiné také o tom, že je sice pravicový člověk, ale se silným sociálním cítěním.



Jde o osmiminutové video, které na webových stránkách zveřejnila skupina PPF. Objevují se v něm záběry z prezentací, kde mluví o tom, že by si měli lidé na své cestě k cíli klást otázky ohledně toho, zda by něco nemohli dělat líp a někomu neškodí. Uděluje rady jak postupovat, pokud člověka nebaví jeho práce.

„Pokud vás práce nebaví, tak to vyzkoušejte druhý den, pokud vás pořád nebaví, tak si dejte pauzu. Kdyby vás nebavila ani za týden, tak si dejte další týden pauzu. Pokud vás pořád nebaví, tak dejte výpověď,“ vysvětlil.

Svěřil se, že by chtěl vybudovat firmu, na kterou budou Češi pyšní. Kellner chtěl ukázat, že takhle malá země, jako je Česká republika, je schopná udělat něco, co má otisk ve světě, což se podle něj podařilo. Naopak si ve videu opatrně stěžuje na českou závist. „Nedaří se to ale opačně, aby byli Češi pyšní na to něco, co někdo vybudoval a je schopné to konkurovat ve světě. Souvisí to s národní náturou a to je závist. To se asi neprolomí,“ řekl a dodal, že to tím pádem ve své hlavě opouští.

V závěru videa mluví o pandemii a o tom, že je správné pomáhat, což platí pro firmy i jednotlivce. Podle Kellnera je to naplňující.

Ke dni 16. června 2019 odhadl magazín Forbes jeho majetek na 15,5 miliardy dolarů a zařadil ho tím na 73. místo světových miliardářů. Měl čtyři děti, mezi nimi i úspěšnou reprezentantku v parkovém skákání Annu Kellnerovou.

Narodil se v roce 1964, v roce 1986 promoval na Fakultě výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze. Patřil mezi zakladatele skupiny PPF. Od ledna 1998 do března 2007 byl předsedou představenstva PPF a.s. Od dubna 2007 do března 2013 byl členem představenstva Assicurazioni Generali S.p.A. Od založení skupiny PPF řídil její strategický rozvoj a směřování.