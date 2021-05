Jaké bude Česko po covidu? Až odezní restrikce, tak hospody, restaurace a bary zas ožijí, věří sládek Berka

Praha „Lidé budou zodpovědní, protože ani oni nechtějí, aby stát hospody zakrátko zase zavřel,“ říká o blížící se době postcovidové emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje a ambasador českého piva Václav Berka v rozhovoru, který otevírá nový seriál LN Restart. Korona přinesla větší důraz na bezpečí hostů i nutnost o zákazníka víc bojovat, popisuje.

Lidovky.cz: Co jste si pomyslel, když se loni v únoru začaly objevovat první náznaky, že se covid Česku nevyhne?

Já v té době zrovna přemýšlel, že se vůbec poprvé nechám očkovat proti chřipce. Zavolal jsem naší závodní lékařce, ať mě zařadí do seznamu, ale na ten pak vůbec nedošlo. Když člověk viděl, že už je to ve velkém nejen v té Číně nebo Asii, ale už i tady poblíž v Itálii, tak to už bylo na pováženou. Když se nakazili první lidé u nás, byli jsme vyděšení, neměli jsme o covidu prakticky žádné podrobnější informace. Ale teď si říkám, kdybychom měli dneska taková čísla počtu nakažených, jako jsme měli zpočátku tenkrát, tak by bylo nyní líp. I když teď si myslím, že nějaký světýlko na konci tunelu je už vidět...

Lidovky.cz: Napadlo vás ale tenkrát, že z toho může být taková pohroma?

To nemohl tušit vůbec nikdo a nejen v tom začátku. Po prvním lockdownu jsme uspořádali tady v Plzni takovou malou oslavu nebo spíš poděkování pro doktory a sestřičky z fakultní nemocnice, ale záhy se ukázalo, že jsme se radovali předčasně. A covid pak přišel s ještě větší silou. V pivovaru jsem přes 40 let, ale takovouhle pohromu jsem nečekal a ani nikdy nezažil.