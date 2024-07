Demografická krize Japonska trvá. Za rok přišla země téměř o milion lidí

Podle nejnovějších demografických údajů se počet japonských občanů za rok do 1. ledna 2024 snížil o více než 861 000 na 121,6 milionu lidí. Série setrvalého poklesu se tak prodloužila na patnáct let v řadě. Počet cizinců v zemi sice narostl o 11 procent a poprvé dosáhl hranice 3 milionů, ale ani to nestačilo na vyrovnání úbytku japonských občanů. Celkový počet obyvatel se snížil o 0,4 procenta, píše agentura Bloomberg.

Klesající počet obyvatel představuje pro zemi řadu výzev včetně nedostatku pracovních sil. Přestože se míra nezaměstnanosti v zemi trvale pohybuje pod 3 procenty, což je zdaleka nejnižší hodnota mezi vyspělými zeměmi, mnoho podniků se potýká s vážným nedostatkem pracovních sil. Na každého pracovníka hledajícího práci v sektoru služeb nyní připadají téměř tři volná místa.

Podle zprávy banky Teikoku Databank zkrachovalo v roce 2023 rekordních 260 společností, neboť si nedokázaly zajistit dostatek pracovníků pro udržení provozu.

Nejnovější údaje také ukázaly, že podíl obyvatelstva v produktivním věku na celkovém počtu obyvatel zůstal proti předchozímu roku téměř nezměněn, protože se tento nedostatek podařilo zaplnit rostoucím počtem zahraničních pracovníků. Přesto není jasné, zda Japonsko dokáže i nadále zvládat stejné tempo přílivu cizinců bez odpovídající strukturální podpory.

Další obavou Japonska je tlak na národní systém sociálního zabezpečení. Na podporu rostoucích řad starších lidí je k dispozici čím dál méně daňových poplatníků. „Příjmy Japonska z daní a pojistného se do roku 2040 sníží přibližně o 10 procent,“ odhaduje japonský ekonom Takero Doi. To zemi pravděpodobně zkomplikuje financování rozšiřujících se výdajů na sociální zabezpečení.

Japonský premiér Fumio Kišida zařadil řešení klesající porodnosti mezi priority své politiky a slíbil, že zavede bezprecedentní opatření, aby zabránil vážným dlouhodobým dopadům na ekonomiku. „Vláda v příštích třech letech navýší rozpočet na péči o děti a každý rok vynaloží navíc 3,6 bilionu jenů (561 miliard Kč),“ řekl premiér podle Bloombergu.