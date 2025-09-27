Je tu první z podzimních státních svátků. Jak budou mít v neděli obchody otevřeno?

V neděli 28. září se slaví Den české státnosti a připomíná se také úmrtí knížete Václava. Svátek je jedním z nejvýznamnějších dní České republiky. Jaké obchody budou mít otevřeno?

Dny, ve které musejí obchody zůstat zavřené, stanovuje zákon o prodejní době v maloobchodě a 28. září, jež se řadí mezi nejdůležitější svátky, je jedním z nich. Letošní svátek sv. Václava a Den české státnosti připadá na neděli.

Dny v týdnu, na které svátek 28. září připadne v dalších letech
2026pondělí
2027úterý
2028čtvrtek
2029pátek
2030sobota

Jak budou otevřené obchody

Na nedělní Den české státnosti 28. září zůstanou obchody uzavřené. Zákon, který obchodníkům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních nařizuje nechat v určitých datech zatažené rolety, platí už od října 2016.

Kde může zůstat otevřeno

Nařízení však nemá vliv na provoz menších prodejen, s plochou do 200 metrů čtverečních.

Pro část větších obchodů navíc platí výjimky – otevřené mohou zůstat prodejny na důležitých uzlech, například nádražích či letištích. Zákaz se nevztahuje ani na čerpací stanice, lékárny či výdejny zboží z e-shopů.

Je ale potřeba počítat s tím, že sami provozovatelé se mohou rozhodnout prodejny nechat zavřené. Nákupy je tedy jistější vyřídit už v sobotu.

Proč slavíme 28. září

Obdobně jako další české svátky, připomíná zářijový Den české státnosti jeden ze základních milníků vývoje země – upomíná na výročí zavraždění knížete Václava z rodu Přemyslovců, který je jedním z nejvýznamnějších symbolů České republiky a patronem země.

Svatováclavské slavnosti, jarmarky, vinobraní, hody či dny otevřených dveří se pak konají na mnoha místech republiky.

Svátek sv. Václava na 28. září se stal už v roce 1925 památným dnem, kterým zůstal i během druhé světové války, zrušili jej až komunisté počátkem padesátých let. První úvahy o obnovení přišly už krátce po Sametové revoluci, ale den se stal svátkem až v roce 2000 pod názvem Den české státnosti.

