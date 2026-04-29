„Celá řada nejasností se týká zejména atypických pracovněprávních vztahů, jako jsou dohody, statutární orgány či autorské smlouvy. Mnoho nejasností vzniklo u zaměstnávání cizinců nebo tam, kde zaměstnavatelé dosud ‚neviděli‘ důvod se registrovat jako například jednatelé bez odměny,“ říká přední odbornice na mzdové účetnictví Růžena Klímová z odborné poradny v aplikaci DAUČ.
Česká správa sociálního zabezpečení v tomto týdnu oznámila, že na ePortálu ČSSZ byly provedeny úpravy klíčových online služeb JMHZ a opraveny některé nedostatky, které vyplynuly z praktických zkušeností uživatelů. „Cílem změn je zvýšení přehlednosti systému, eliminace technických komplikací a větší komfort při podávání měsíčního hlášení. Všechny provedené úpravy směřují k jedinému cíli: zajistit plynulý a intuitivní proces při plnění povinností v rámci online služeb JMHZ na ePortálu ČSSZ,“ vyjádřila se Jitka Drmolová, mluvčí ČSSZ.
„Do systému Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů (JMHZ) musí vstoupit naprosto všichni pracovníci, a to bez výjimek. Je proto nutné zrevidovat a připravit k evidenci všechny dohody o provedení práce i dohody o pracovní činnosti (DPP i DPČ), a to i ty nepojištěné. Nesmí se zapomenout ani na učně nebo jednatele, u kterých se řada evidenčních věcí dříve vůbec neřešila. Tento fakt znamená, že do systému se budou muset nově zapojit i subjekty, kterých se dříve hlášení na ČSSZ vůbec netýkalo. Typicky půjde o SVJ, malé neziskové organizace nebo spolky a sportovní kluby,“ poznamenává Simona Fialová z poradenské společnosti ECOVIS.
Firmám začíná jednotné hlášení. Státu musejí předat víc údajů o zaměstnancích
1 Na které změny si dát zejména pozor?
Podle Simony Fialové mezi kritické údaje, které je nutné u zaměstnanců dohledat a doplnit do systémů, patří například nejvyšší dosažené vzdělání či třeba údaje o manželovi a manželce.
Mezi kritické údaje, patří:
Nejvyšší dosažené vzdělání: Už nebude stačit obecný kód „C“ pro základní vzdělání. Bude nutné zjistit konkrétní školu, aby systém vygeneroval správný detailní kód pro statistický úřad.
Údaje o manželovi/manželce: Tyto informace se musí nově zjišťovat a hlásit i v případě, že si zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Je to nezbytné proto, aby se data spárovala na finanční správě.
Identifikátory daňové rezidence u cizinců: Je nutné správně určit daňový domicil a získat zahraniční identifikační čísla (TIN/DIČ z domovské země). To bývá komunikačně i administrativně velmi náročné, protože formáty těchto čísel se v různých státech liší.
Příprava na nová identifikační čísla: Mzdové systémy již umožňují zadávat nová čísla, jako je OČ (osobní číslo) přidělené státem a specifické ID pracovního poměru. Je nutné počítat s tím, že například HPP a DPP u stejného člověka budou mít ID odlišná.
Lhůty pro podání JMHZ:
Na koho se JMHZ vztahuje a na koho nevztahuje? Čtěte dál.
2 JMHZ se vztahuje na příjmy ze závislé činnosti
Další úskalím je rozklíčovat, kdo je zaměstnancem pro JMHZ. „Jednotné měsíční hlášení se vztahuje na příjemce příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů (ZDP), bez ohledu na účast na nemocenském pojištění. Oproti tomu příjmy podle § 7 až 10 ZDP (ze samostatné činnosti, kapitálové nebo ostatní příjmy) pod režim jednotného hlášení nespadají. Zásadní je tedy rozlišit, kam patří příjmy, které jsou zaměstnanci poskytovány,“ upozorňuje Růžena Klímová.
- Jednatel bez odměny: Pokud má jednatel nárok na úhradu cestovních náhrad dle smlouvy o výkonu funkce, ale samotný výkon funkce je bezúplatný, jde o příjem, který není do limitní výše předmětem daně z příjmu, a jednatel není pro účely JMHZ považován za zaměstnance.
- Jednatel a podíly na zisku: Podíl na zisku je příjem podle § 8 ZDP, nikoliv příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP. Společnost, která má pouze jednatele pobírajícího podíl na zisku, se nepřihlašuje do evidence zaměstnavatelů, a proto ani nebude zasílat JMHZ.
- Růžena Klímová doporučuje prověřit, zda je plátce daně evidován u správce daně jen kvůli odvodu srážkové daně dle § 8 ZDP. Vzhledem k tomu, že ještě v roce 2026 zůstává v platnosti srážková daň u příjmů ze závislé činnosti (§ 6 ZDP), jde-li o poplatníka, který neučinil Prohlášení a má v měsíci příjem z dohody o provedení práce do výše 11 999 Kč, nebo má ostatní příjem podle § 6 ZDP do výše 4 499 Kč, může docházet k nedorozumění s ÚSSZ.
- V přechodných ustanoveních zákona o JMHZ se stanoví, kteří zaměstnavatelé se dostávají do evidence zaměstnavatelů z moci úřední. Jsou to ti, kteří byli přihlášeni k odvodu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. V případě neshody je nutné podat vysvětlení a v krajním případě podat odhlášku zaměstnavatele z evidence zaměstnavatelů.
- Předseda výboru SVJ s odměnou: Odměna předsedy výboru SVJ je odměnou člena orgánu právnické osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP a z pohledu JMHZ je takový předseda zaměstnancem. Musí být přihlášen do evidence zaměstnanců s datem nástupu do zaměstnání, kdy byl do funkce zvolen.
- Jednatel s pracovní smlouvou nebo dohodou
Pokud má jednatel vedle smlouvy o výkonu funkce ještě pracovněprávní vztah (pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti), jde z hlediska JMHZ o dva vztahy. V rámci pracovněprávního vztahu je posuzován jako zaměstnanec v daném typu pracovněprávního vztahu a v číselníku Národní klasifikace postavení v zaměstnání (NKPZ) se zařadí do odpovídající kategorie (např. skupina 12 – zaměstnanci s dohodou). Naopak výkon funkce jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce se v NKPZ vykazuje pod kódem 2210 (zaměstnavatelé – právnické osoby).
Doporučené kroky:
Jak je to u zaměstnavatelů, kteří měli dosud nulové odvody, u zahraničních zaměstnanců a občanů z EU?
3 Zaměstnavatelé s doposud „nulovými“ odvody
I zaměstnavatel, který neodvádí pojistné na sociální pojištění, ani zálohy na daň z příjmů fyzických osob z důvodu nízkých příjmů a slevě na poplatníka, má povinnost:
- provést doregistraci údajů za zaměstnavatele – datová věta REG ZEL DOPL – do 30. 4. 2026, neboť byl přihlášen k odvodu daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, a proto se dostal do evidence zaměstnavatelů z moci úřední.
- zpětně přihlásit zaměstnance do evidence zaměstnanců s uvedením skutečného data nástupu do zaměstnání.
4 Zahraniční zaměstnanci
Zahraniční zaměstnanci jsou obvykle daňovými nerezidenty. Proto je nutné uvést:
1. daňovou identifikaci ve státě rezidence (např. kód státu rezidence),
2. prokázání totožnosti (typ a číslo dokladu a orgán, který ho vydal),
3. postavení na trhu práce v ČR (má-li zaměstnanec volný přístup na trh práce, nemá-li volný přístup, uvádí se údaje týkající se pracovního oprávnění).
5 Občané EU s dokladem A1
U občana EU, který předloží doklad A1 (příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení jiného státu), se vyplňují i další údaje a přikládá se kopie dokladu A1.
„Pokud má například slovenský občan doklad A1 ze Slovenska, je nutné ho přihlásit do evidence zaměstnanců elektronickým formulářem „Registrace zaměstnance – akce 1“. Jako den nástupu se uvede den, kdy mu byla poprvé přidělena práce, resp. den vzniku pracovního poměru dle pracovní smlouvy. Zaměstnancem se z hlediska JMHZ stává proto, že má zdanitelný příjem ze závislé činnosti v ČR, ačkoliv sociální a zdravotní pojištění je odváděno na Slovensko na základě dokladu A1,“ přibližuje Růžena Klímová.
Nejvyšší dosažené vzdělání je povinný údaj. Jak řešit, když zaměstnanec odmítne doklad doložit?
6 Nejvyšší dosažené vzdělání
„Nejvyšší dosažené vzdělání je povinný údaj pro všechny zaměstnance, včetně těch na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Podle pokynů musí být doloženo kopií dokladu (vysvědčení, výuční list, diplom) nebo alespoň záznamem, že doklad byl předložen. Akademický titul v občanském průkazu je akceptován jako doložení příslušné úrovně vzdělání,“ upozorňuje Klímová. Na základě nové informace z ČSSZ se situace ohledně nejvyššího dosaženého vzdělání zpřesnila:
1. Všechny druhy činnosti (vyjma DPP), Státní občanství ČR, Stát rezidenství ČR: Atribut 10091 Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKOV (Klasifikace kmenových oborů vzdělání) – povinný údaj, u DPČ se uvede „nerelevantní“. Jde o doplnění stávajícího číselníku o tuto položku.
2. Druh činnosti DPP, Státní občanství ČR, Stát rezidenství ČR: Atribut 10091 Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKOV – uvede se „nerelevantní“. Jde o doplnění stávajícího číselníku o tuto položku.
3. Všechny druhy činnosti (vyjma DPP), Státní občanství ČR, Stát rezidenství mimo ČR (nerezident): Atribut 10091 Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKOV – povinný údaj. Jestliže není možné získat doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, ačkoliv výše uvedený postup stanoví údaj jako povinný, je nutné uvést „základní vzdělání“.
4. Druh činnosti DPP, Státní občanství ČR, Stát rezidenství mimo ČR (nerezident): Atribut 10091 Nejvyšší dosažené vzdělání podle KKOV – uvede se „nerelevantní“. Jde o doplnění stávajícího číselníku o tuto položku.
Doporučené kroky:
Zaměstnavatel je povinen stanovit pevný výplatní termín. Jak dodržet literu zákona u hotovostní a bezhotovostní výplaty ? A jak je to u autorských honorářů? Čtěte dál.
7 Datum úhrady mzdy
V rámci JMHZ jsou povinné tyto údaje:
- Atribut 10347: Datum úhrady mzdy včetně odvodů na soc. a zdravotní pojištění
- Atribut 10348: Mzda/plat nebo jeho část vyplacena v hotovosti
„Mzda je splatná po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, za který náleží. Zaměstnavatel je povinen stanovit pevný výplatní termín, který je však oprávněn měnit. V den výplatního termínu musí být mzda na účtu, který byl v dohodě o převodu mzdy na jeden platební účet uveden. Jde-li o mzdu v hotovosti, vyplácí se mzda v den výplatního termínu,“ přibližuje Růžena Klímová.
S ohledem na tuto zákonnou povinnost se uvede jako datum úhrady mzdy pravidelný výplatní termín, a to i když jde o den po lhůtě pro odeslání JMHZ. Výplatní termín může být např. stanoven na 25. kalendářního dne měsíce následujícího.
„Od 1. 6. 2025 je bezhotovostní výplata prioritní, je-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o převodu mzdy na jeden platební účet. Hotovostní způsob přichází v úvahu, není-li uzavřena taková dohoda. V případě, že je mzda nebo část mzdy vyplácená v hotovosti, vyplní se i atribut 10 348,“ přibližuje Klímová.
Podle Klímové vznikají v souvislosti se mzdou praktické problémy u externích mzdových účetních. „Externí zpracovatel mezd často předem neví, zda zaměstnavatel vyplatí mzdu převodem nebo hotově, případně mění způsob výplaty ad hoc. Takový postup je však vůči zaměstnancům v rozporu se zákoníkem práce, neboť způsob výplaty musí být předem určen,“ upozorňuje odbornice.
Pokud nejsou uzavřeny dohody o převodu mzdy na účet, je odpovědnost za výplatu v hotovosti plně na zaměstnavateli. I zde však musí zpracovatel povinný atribut vyplnit: 10 347. K tomuto úkonu však musí mít doklad od zaměstnavatele, jaký má pevný výplatní termín. Nesoulad údajů o datu úhrady mzdy je tak primárně problémem zaměstnavatele, nikoli mzdové účetní.
Doporučené kroky:
8 Autorské honoráře a příspěvky do časopisů
Autorské honoráře mohou mít tři základní režimy:
- Autorské honoráře v rámci pracovněprávního vztahu (zaměstnanec píše jako součást své práce).
- Autorské honoráře zdaňované jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.
- Případně příjmy ze zděděných autorských práv.
Pokud jde o příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (autor píše v rámci pracovního poměru), jsou zahrnuty do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění a zaměstnanec musí být evidován v rámci JMHZ.
Pokud jde o příjmy podle § 7 ZDP (autorská smlouva), nejde o zaměstnance pro účely JMHZ. Zákon o JMHZ se vztahuje pouze na osoby s příjmy podle § 6 ZDP, nikoli § 7–10 ZDP.
„Příspěvky do novin a časopisů do 10 000 Kč měsíčně od jednoho plátce se zdaňují srážkovou daní podle § 7 odst. 6 ZDP; jsou to příjmy ze samostatné činnosti, nikoli závislé činnosti. Tyto příjmy do JMHZ nepatří,“ uzavírá Růžena Klímová.