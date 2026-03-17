Zákon o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) vstoupil v účinnost v lednu 2026 a má bohulibé cíle: snížit administrativní zátěž pro firmy, které dosud musely hlásit někdy i totožné údaje na různá místa státní správy a v různých termínech. „Dojde tak ke zjednodušení a zlepšení současného stavu, kdy je podáván vysoký počet hlášení, která obsahují řadu položek duplicitně a jsou podávána v různých termínech na různá místa,“ píše se v důvodové zprávě. Zaměstnavatelé mají ale z nového systému právem obavy.
Kdy začíná jednotné hlášení zaměstnavatele
Zaměstnavatelé musejí od začátku roku 2026 evidovat více údajů o lidech, kteří pro ně pracují (ať už na HPP, nebo DPČ či DPP). Zatím je ale nemuseli nikam hlásit. Teprve od 1. dubna se systém rozběhne naostro. Údaje za první tři měsíce budou muset firmy do systému „nasypat“ a odeslat nejpozději do 30. června, kdy končí přechodné období. Ty za duben už musejí předat státu ve standardní době – do 20. dne následujícího měsíce, tedy května.
„Hlášení se podává výhradně elektronicky prostřednictvím nového rozhraní a obsahuje identifikační údaje zaměstnavatele i zaměstnanců a další informace související s pracovněprávním vztahem,“ upřesňuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Znamená jednotné hlášení méně papírování?
Nový zákon sice zajišťuje, že zaměstnavatelé budou místo mnoha hlášení na různá místa podávat měsíčně jen jedno, údajů, které musejí evidovat, ale neubude. Naopak přibudou i některé nové.
Podle průzkumu poradenské sítě RSM firmám vadí zejména povinnost evidovat zaměstnance ještě před nástupem do práce nebo nutnost zaznamenávat osoby pečující o děti zaměstnanců.
To může být problematické, protože jak vyplývá ze zkušeností firem, není výjimečné, že budoucí zaměstnanec nakonec do práce nenastoupí. U povinnosti evidovat údaje osoby pečující o společné dítě (tedy nejčastěji o druhého z rodičů, než kterého firma zaměstnává), zase více než polovina oslovených uvedla, že jim uniká smysl takového hlášení.
Kdo se musí registrovat k JMHZ?
Kromě objemu evidovaných dat je pro firmy zásadní také registrace v systému: registrovat v systému se musejí nejprve sami zaměstnavatelé, poté do něj zaregistrují své zaměstnance.
A to včetně těch, kteří pro ně pracují na dohodu o pracovní činnosti a nemají výdělek přes 12 000 korun, nebo na dohodu o provedení práce s výdělkem do 4 500 korun. I na tyto lidi, kteří nemusejí platit důchodové pojištění, se pro firmy vztahuje povinnost je registrovat.
Sankce pro firmy, které hlášení nestihnou
Správnou registraci v systému by si měly firmy ověřit ještě před „ostrým startem“ 1. dubna 2026. Stejně tak jako to, jak jimi používané systémy komunikují s těmi státními.
„Praktickým krokem, který by firmy neměly odkládat, je kontrola mzdového a účetního softwaru. Systém musí být schopen generovat data ve struktuře odpovídající novému hlášení. Pokud software nebude připraven, může docházet k chybám a následným opravám, které celý proces zkomplikují,“ doporučuje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz a doplňuje, že zákon zavádí i nové sankce:
- za pozdní nebo chybějící JMHZ: 5 000 korun za každého zaměstnance, kterého se to týká,
- za zanedbání registračních povinností: až 100 000 korun.
Zákon částečně mění definici zaměstnance
Jednotné hlášení se netýká jen klasických zaměstnavatelů. Hlásit „své lidi“ budou muset i různé instituce, které dosud tuto povinnost neměly. Třeba proto, že pro ně pracovali jen lidé na DPČ nebo DPP s příjmem tak nízkým, že nezakládal povinnou účast na důchodovém pojištění. I o těchto pracovnících bude nyní stát vědět.
Změna čeká také například na společenství vlastníků bytových jednotek, která vyplácí odměnu členům výboru, ale nepodléhá důchodovému pojištění. Nově se na tyto lidi pohlíží jako na zaměstnance společenství vlastníků, a dané společenství se proto musí také registrovat jako zaměstnavatel. Podobné je to s lidmi, kteří dostávají odměnu například za úklid v domě.
