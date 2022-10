Dělat věci jinak. Staré kamenné zdi a moderní design spolu mohou ladit

Rekonstrukce domu v centru Trhových Svinů u Českých Budějovic aktuálně postoupila mezi nominace České ceny za architekturu a už vloni získala Grand Prix za architekturu. Důvod je patrný na první pohled. Z ulice vypadá stavba nenápadně, zkrátka jako krásně opravený starý dům jen s náznakem moderního.

Přitažlivá nevtíravost. Rekonstrukce několika domů spojuje nenápadnost a střídmost patrné z ulice a odvahu a trochu velkoleposti uvnitř. Z venku nic nenaznačuje, nakolik velkorysý a s kvalitními materiály je vnitřní prostor. Kontrast je to zejména vůči okolním domům, které se chvástají do ulice, avšak uvnitř toho tolik nenabídnout neumějí.

A uvnitř se staré kamenné zdi naplno míchají s moderními prvky. Vyniká péče o detail, střídmost a pokora, sázka na kvalitní materiály, včetně například designového nábytku a zmíněná odvaha dělat věci jinak.

Obecně platí, že shodu v takových případech nacházejí architekti s investory jen obtížně. Tady je ale situace jiná. Za návrhem stojí dvě hlavní tváře Ateliéru 111 architekti Jiří Weinzettl a Barbora Weinzettlová, a právě jim tento dům patří. V minulosti však ukázali, že tento přístup umějí prosadit i u svých klientů, například u podobně výrazné stavby v pražských Jinonicích.

Zvláštní uznání si tato rekonstrukce zaslouží zejména v porovnání s předchozím stavem. Cestu do historie lze podniknout kupříkladu přes portál Mapy.cz, který nabízí porovnání vzhledu z let 2015 a 2022. Vynikne, že fasády v ulicích Růžová i Komenského získaly zpět dříve ztracenou důstojnost, kterou jim sebraly necitlivé zásahy z minulého, ale i tohoto století. Zároveň se lze podívat, jakou formou se opravují domy v nejbližším okolí – a o to více vynikne právě tento.