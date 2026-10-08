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Jižní Korea popřela dodávky paliva Rusku. Obvinění z Kyjeva je podle ní nemístné

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  8:31aktualizováno  8:31
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Jihokorejská prezidentská kancelář ve čtvrtek popřela tvrzení ze strany Ukrajiny, že by i přes sankce proti Moskvě dodávala Rusku pohonné hmoty. Reakce Jižní Koreje přišla den poté, co poradce ukrajinského prezidenta Vladyslav Vlasjuk napsal o dodávkách na facebooku.

O tom, že z Koreje mělo během léta do Ruska po sankciovaných tankerech doputovat 176 tisíc tun paliva, jako první v noci na úterý informoval britský list The Guardian.

„Od začátku ruské invaze na Ukrajinu naše vláda konzistentně dodržuje sankce a kontroluje export do Ruska. Úzce spolupracujeme s mezinárodní komunitou,“ uvedla podle Jonhap v písemném prohlášení mluvčí jihokorejského prezidenta Kang Ju-čung.

„Skutečnost, že oficiální představitelé Ukrajiny citovali článek listu The Guardian, aby veřejně vykreslili Jižní Koreu jako někoho, kdo pomáhá Rusku ulehčit ropnou krizi a jedná v rozporu s existujícími protiruskými sankcemi, a to jen na základě jednotlivých transakcí, u kterých nebyly potvrzeny klíčové detaily, jako jsou účastníci transakce, země původu ani konečný kupující, neodpovídá realitě a je nemístná,“ dodala.

Korejská vláda podle Kang v současnosti zjišťuje podrobnosti. Pokud objeví jakýkoliv problém, plánuje podniknout nezbytné kroky, píše Jonhap.

Obvinění přišlo v době, kdy mezi Ukrajinou, která se již pět let brání ruské invazi, a Jižní Koreou panuje napětí. Soul nedávno obvinil Kyjev z vyzrazení utajované informace poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu na zasedání Valného shromáždění OSN informoval o předání dvou severokorejských zajatců Jižní Koreji.

Jihokorejský ministr zahraničí v úterý uvedl, že byl v kontaktu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Jejich komunikace měla obsahovat i omluvu ze strany Kyjeva. Soul ji však považuje za nedostatečnou.

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