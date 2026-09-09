Soud v metropoli Soulu vynesl rozsudek v rozvodovém řízení, které v listopadu 2022 podala Kwonova manželka známá pouze pod příjmením I. Podle verdiktu má také obdržet mimo jiné 35procentní podíl ve zmíněné herní společnosti, kterou ze sto procent vlastní Kwon.
„Žalovaný musí žalobkyni předat 35 procent svých akcií ve Smilegate jako věcné plnění a 65 miliard wonů v hotovosti coby vypořádání majetku. Žalovaný musí tedy žalobkyni poskytnout celkem zhruba 2,55 bilionu wonů,“ píše se v rozsudku.
Soud ocenil Kwonův podíl ve společnosti na přibližně 7,1 bilionu wonů. Pokud verdikt nabude právní moci, bude Kwon povinen převést na I akcie za asi 2,4 bilionu wonů.
Kwon si vzal I v roce 2001, odděleně začali žít v roce 2020 a I podala žádost o rozvod o dva roky později s tvrzením, že Kwon zanedbával své rodinné povinnosti. Požadovala polovinu Kwonových akcií ve Smilegate s tím, že v počátcích firmy vlastnila 30procentní podíl.
Kwon však trvá na tom, že za rozpad manželství nenese žádnou vinu a rozvod si nepřeje. Jeho ženu podle něj rovněž nelze považovat za spoluzakladatelku, jelikož do společnosti nevložila žádný kapitál ani pro ni nepracovala.
Soud dospěl k závěru, že jejich manželství se kvůli dlouhodobým sporům a dalším okolnostem nenapravitelně rozpadlo. Rozvod povolil proto, že obě strany nesou stejnou odpovědnost za rozpad manželství, zamítl však ženin nárok na výživné.
Kwon Hjok-pin se narodil v roce 1974 a v roce 1999 absolvoval katedru elektronického inženýrství. O tři roky později založil herní společnost Smilegate.
V roce 2012 se stal předsedou veřejně prospěšné nadace Smilegate Hope Studio a před šesti lety hlavním vizionářem firmy Smilegate Holdings. Podle webu stanice BBC je jedním z nejbohatších lidí v zemi, jehož majetek se odhaduje na tři miliardy dolarů (více než 62,5 miliardy Kč).