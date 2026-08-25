Kanada vrací Trumpovi úder. Zavede cla až 50 procent na americké zboží

Autor: ,
  18:48aktualizováno  18:48
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Prezident Donald Trump vítá kanadského premiéra Marka Carneyho během summitu v...

Prezident Donald Trump vítá kanadského premiéra Marka Carneyho během summitu v Egyptě na podporu ukončení války v Pásmu Gazy. (13. října 2025) | foto: Evan VucciČTK

Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney při společném...
Donald Trump jednal se šéfem NATO Markem Ruttem v Bílém domě. (24. června 2026)
Kanadský premiér Mark Carney při projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu...
11 fotografií
Kanada zavede cla ve výši od 15 do 50 procent na zboží dovážené ze Spojených států. Odvetné opatření za americká cla vstoupí v platnost 8. září. Oznámila v úterý kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.

Podle agentury Reuters to dnes oznámila kanadská vláda. Ta zároveň představila podpůrná opatření pro kanadské podniky a pracovníky, na které eskalující obchodní válka dopadá.

Cla se budou vztahovat na asi 700 druhů zboží v celkové hodnotě 27,6 miliardy kanadských dolarů (411 miliard Kč). V plném rozsahu tak dorovnají nová cla, která v sobotu Kanadě vyměřily USA.

Vláda zároveň představila podpůrný balíček v hodnotě 7,5 miliardy kanadských dolarů. V něm obsažená opatření zahrnují podporu malých a středních podniků, program na financování peněžních toků firem a podporu pro pracovníky, kterým by v důsledku nových cel mohla hrozit nezaměstnanost.

„Naše odvetná cla – uplatňovaná ve stejné výši a rozsahu – spolu s miliardovým balíčkem podpory ochrání pracovníky, zemědělce, rodiny i podniky,“ uvedl kanadský ministr financí François-Philippe Champagne.

V sobotu vstoupila v platnost nová 50procentní cla, která Kanadě vyměřila vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stalo se tak poté, co ztroskotala jednání mezi oběma zeměmi, jež měla jejich zavedení odvrátit. Dnes oznámená odvetná cla představují další významné zhoršení vzájemných vztahů mezi Kanadou a USA, píše Reuters.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.