Kanadu umrtvily stávky na železnici. Zemi hrozí obrovské ekonomické ztráty

Následky stávky podle agentury AP pocítí přes 30 000 lidí ve Vancouveru, Torontu a v Montrealu, kteří se kvůli výluce nebudou mít možnost dostat do práce. V obou železničních společnostech Canadian National (CN) a Canadian Pacific a Kansas City Southern (CKPC) pracuje nyní dohromady zhruba 10 000 lidí. Odborářským vyjednavačům se nepodařilo dosáhnout dohody ohledně rozvržení směn, o mzdách a o tom, jak přecházet únavě zaměstnanců.

Stojí takřka veškerá železniční nákladní doprava v Kanadě, pozastaveny jsou všechny zásilky překračující hranice USA. Podle amerického ministerstva dopravy se mezi Kanadou a USA po železnici každý měsíc přepraví zboží v hodnotě miliard dolarů.

„Pokud se železniční doprava zastaví, pocítí to podniky a rodiny v celé zemi,“ varoval už dříve generální ředitel americké Národní asociace výrobců Jay Timmons.

Provoz stál naposledy v roce 2022

Kanadské železnice v minulosti provoz na krátkou dobu zastavily, když se vyjednávalo o nových smlouvách. Naposledy CPKC stála několik dní v březnu roku 2022. Podle agentury AP se ale stává jen zřídka, že by se obě železnice zastavily současně, o to větší vliv bude jejich akce mít. Ratingová agentura Moody’s odhaduje, že souběžná odstávka by mohla kanadskou ekonomiku stát 341 milionů kanadských dolarů (5,65 miliardy Kč) denně.

CN i CPKC postupně přerušovaly provoz od minulého týdne ještě před uplynutím vyjednávací lhůty. Jako první stopla přepravu nebezpečných chemikálií a zboží podléhajícího rychlé zkáze, aby nezůstaly stát opuštěné na kolejích.

Kanada je co do rozlohy druhou největší zemí na světě. Na železnici spoléhá do značné míry při přepravě obilí, automobilů, potaše, uhlí a dalšího zboží. Dráhy ročně přepraví zboží a komodity v hodnotě přibližně 280 miliard kanadských dolarů.