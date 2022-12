Kapr v ceně nadále poráží žabí stehýnka. Kolik vás bude stát slavnostní večeře?

Zatímco loni stál kilogram kapra do 120 korun, letos je to v průměru o 10 až 20 korun víc. Přímo na sádkách Rybářství Třeboň, největšího producenta sladkovodních ryb v Evropě, lze pořídit kapra za 119 korun za kilogram živé váhy, cenu ryb však na tomto prodejním místě určuje až finální prodejce a platí, že čím větší město, tím dražší ryba.

Celkovou cenu za „čistou váhu“ ovlivňuje i to, zda si kapra necháte zabít a vykuchat (cena za rybu i s hlavou vyjde v průměru na 150–170 Kč/kg), či zda sáhnete rovnou po rybě naporcované a třeba i stažené z kůže – v tom případě může cena vyšplhat i na 500 korun za kilogram čistého masa. Čím dál častěji Češi nakupují pochoutky na štědrovečerní tabuli online.

Týká se to i ryb všeho druhu. A přestože většina prodejců zdražila, poptávka je i letos vysoká. Vedle kapra se oblibě těší mořské ryby, zejména losos a treska, potvrzují sami prodejci. Například online prodejce Rybí tržiště uvádí, že k nejžádanějším rybám teď patří losos, aljašská treska či hejk. Velký zájem je prý o žabí stehýnka a šneky. Kilogram steaků z lososa vyjde na 199 korun a 400 gramů žabích stehýnek je na Rybím tržišti k mání za 155 korun.

Byť zájemců o ryby je dost, ubývá míst, kde je lze koupit vytažené přímo z kádě. Někteří obchodníci (například Lidl, Albert a Billa) přistoupili ke zrušení prodeje živých kaprů před svými prodejnami. Argumentují, že proces převozu a pobytu v přeplněných kádích je pro ryby až příliš stresující, a proto prodávají jen chlazené kapry.

„Oproti stánkovému prodeji je proces zpracování kaprů pod dohledem veterinární správy. Probíhá dle norem s vysokými nároky na kontrolu kvality a zpracování, aby byl co nejbezpečnější pro spotřebitele a co nejhumánnější vůči rybám,“ řekl mluvčí Lidlu Tomáš Myler.Pokud před zmíněnými řetězci kádě přece jen stojí, může to být i tím, že místo pronajal majitel objektu, což zdaleka ne vždy bývá řetězec.