Pokémoni, hokejisti i fotbalisti. Češi investují do sběratelských karet

Třeba zájem o sběratelské karetní hry (Trading Card Games) je letos v obchodu Veselý Drak o 20 až 30 procent vyšší než loni.
„Co se týká sběratelských karet, tak boom je za poslední rok a půl srovnatelný v Evropě i v USA,“ uvedl za obchod Luboš Lauer. Ve Veselém Drakovi se podle něj nejčastěji prodávají karty s postavičkami z japonského animovaného seriálu Pokémon a také fotbalové a hokejové karty.
Právě Pokémon karty jsou teď na vzestupu, shodli se obchodníci. Třeba na aukčním portálu Aukro se letos některé z nabízených sbírek Pokémon karet vydražily za téměř čtyřicet tisíc korun.
Celkově tržby Aukra za sběratelské karty od začátku roku do konce října vzrostly proti loňsku o 27,3 procenta na 37,4 milionu Kč. „Nejlépe pochopíte hodnotu karet, když začnete sami sbírat, nebo aspoň chvíli sledujete trh. Každá karta má svůj příběh, a právě v tom je její hodnota,“ uvedl odborník Aukra na sběratelské karty Radek Lavrinčík.
Poptávka po sběratelských kartách letos v e-shopu Alza vzrostla téměř trojnásobně. Průměrná útrata se podle mluvčí Elišky Čeřovské zvýšila asi o 200 Kč na 900 Kč. „Určitě průměrná útrata roste. Částečně to však je dáno tím, že do našeho sortimentu přibyly dražší sportovní boxy, které někdy stojí vyšší tisíce korun,“ podotkl Lauer.
Nejčastějšími zákazníky e-shopu Hokej-Karty.cz jsou muži od 35 do 45 let, uvedl za firmu Pavel Bartko. „Tahle generace sbírala karty v 90. letech nebo kolem roku 2000 a teď se k tomu vrací se svými dětmi. Velice často také kamuflují, že sbírají pro děti, ale ve skutečnosti sbírají pro sebe,“ doplnil. Zároveň podle něj přibývá žen sběratelek.
Z českých hokejistů se podle Bartka těší největší oblibě karty s Jaromírem Jágrem, Dominikem Haškem a Davidem Pastrňákem. Na cenu karet se sportovními hráči má podle něj vliv mnoho faktorů, kromě výkonu sportovce je to také to, jestli karta pochází z limitované edice nebo zda má podpis hráče.
Zájem o sběratelské karty podle Bartka povzbudila hlavně pandemie nemoci covid-19, podobně jako v případě deskových her. „Spousta lidí, když se doma nudila, tak vytáhla ty staré sbírky, které třeba měli uchované z dětství. My jsme předpokládali, že během covidu bude obrovský pokles tržeb, ale pak se to nastartovalo tak, že jsme nevěděli, co dřív,“ dodal.
Většina lidí karty podle obchodníků sbírá pro radost. „Investoři se určitě také najdou, ale i ti musí jednou svou investici zhodnotit a kupujícím nakonec bude opět sběratel,“ řekl Lauer. Obchod Veselý Drak podle něj organizuje setkání sběratelů, kteří si na nich karty vyměňují. V Česku se v tomto ohledu konají třeba i akce Prague Card Show nebo Cards Expo.