Plynový závod Barzan zásobuje plynem katarský průmysl a vyrábí také elektřinu. Podle ministra al-Kaaba se příčiny nehody stále vyšetřují, nešlo však o útok nebo sabotáž.
„Zhodnotit rozsah škod zabere ještě nějaký čas, proto je obtížné i určit, kdy se podaří výrobu obnovit,“ uvedl podle agentury Reuters ministr.
Na obnovení exportu zkapalněného zemního plynu (LNG) by však exploze v Ras Laffanu neměla mít vliv. Katar, který byl před válkou druhým největším exportérem LNG na světě, zastavil výrobu tohoto paliva na začátku konfliktu mezi USA a Íránem poté, co jeho rozsáhlá zařízení čelila útokům a byl uzavřen Hormuzský průliv.
Exploze ukazuje, jak náročné je pro tuto zemi Perského zálivu obnovit provoz v komplexu Ras Laffan, největším exportním závodě LNG na světě. Trh celý postup obnovy pečlivě sleduje, protože rychlé obnovení produkce by mohlo zmírnit tlak na globální ceny energií, píše agentura Bloomberg.
Obnovení provozu plynových zařízení je složitý proces, který vyžaduje pečlivé řízení tlaků v systému, aby se předešlo poškození zařízení a únikům plynu. Katar usiluje o to, aby během dvou měsíců od bezpečného znovuotevření Hormuzského průlivu obnovil 80 procent produkce LNG v Ras Laffanu.
QatarEnergy reports an explosion at the Barzan local gas supply facility in the LNG complex of Ras Laffan which processes the gas extracted from the North Dome.— OSGINT (@posted_news) June 21, 2026
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Komplex Ras Laffan se rozkládá na ploše přibližně 300 kilometrů čtverečních a patří k největším průmyslovým centrům na světě. Nacházejí se zde závody na export LNG, rafinerie, zařízení na výrobu kapalných paliv ze zemního plynu (GTL), odsolovací jednotky i elektrárny.
Nic nenasvědčuje tomu, že by Katar kvůli incidentu plánoval zpomalit obnovu exportu LNG. Podle údajů o sledování lodní dopravy, které shromáždila agentura Bloomberg, v pondělí Hormuzským průlivem směrem k Ras Laffanu proplouvaly čtyři tankery vlastněné katarskou státní lodní společností nebo provozované na základě dlouhodobého pronájmu pro Katar.