Místa, kde rostou bylinky i sousedské vztahy. Kaufland rozdělí milion na komunitní zahradničení

Advertorial   14:00 – ADVERTORIAL
Místa, kde se lidé potkávají, pěstují a mluví spolu. Komunitní zahrady se v českých městech stávají přirozeným centrem sousedského života. Právě teď navíc dostávají další šanci vyrůst – startuje nový ročník grantové výzvy, která podporuje jejich vznik i rozvoj.
Zahrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu...

Zahrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu Fakultní nemocnice. Projekt byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. | foto: Kaufland

Projekt Kinozahrada v Ústí nad Labem byl podpořen ve spolupráci se společností...
Za()hrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu...
Komunitní zahrada Brno-Židenice vznikla v roce 2020 na pozemku společnosti...
Komunitní zahrada Brno-Židenice vznikla v roce 2020 na pozemku společnosti...
14 fotografií

Zájem o komunitní zahrady v posledních letech roste napříč Českem. Nejde přitom jen o pěstování bylinek, rajčat nebo ovoce. Zahrady se čím dál častěji stávají místem setkávání lidí různých generací, zázemím pro sousedské akce či workshopy nebo klidným prostorem pro odpočinek uprostřed města.

ADVERTORIAL

„Trend komunitních zahrad u nás začal před pár lety a my jsme mile překvapeni, že má stále více příznivců. Za zmínku stojí naše vlastní zahrada vedle prodejny v Praze na Vypichu, kde množství zájemců o pěstování několikanásobně převýšilo původní kapacitu,“ říká Renata Maierl, mluvčí Kauflandu, který dlouhodobě podporuje komunitní zahrady.

Komunitní zahrady vznikají obecně často tam, kde dříve bývaly nevyužité plochy, zanedbané pozemky nebo místa bez jasného účelu. Právě tento přesah – od pěstování k budování vztahů – je důvodem, proč se komunitní zahrady stávají důležitou součástí městského života. Pomáhají posilovat sousedské vazby, učí děti i dospělé vztahu k přírodě a dávají lidem možnost aktivně se podílet na tom, jak jejich okolí vypadá a funguje.

Nová výzva otevírá prostor dalším nápadům

Na tuto rostoucí potřebu dlouhodobě reaguje společnost Kaufland prostřednictvím grantového programu „Už to roste, už to klíčí“, který realizuje ve spolupráci s Nadací Via. Program nyní vstupuje do svého pátého ročníku a znovu otevírá možnost získat finanční podporu pro nové i stávající komunitní zahrady.

V rámci aktuální výzvy se mezi projekty rozdělí až jeden milion korun, přičemž jeden projekt může získat podporu až do výše 100 000 korun. Finance je možné využít nejen na založení nové zahrady, ale i na rozvoj již fungujících míst – například na zlepšení zázemí, ekologická řešení, vzdělávací aktivity nebo sousedská setkání.

Komunitní zahrada Brno-Židenice vznikla v roce 2020 na pozemku společnosti Kaufland v sousedství obchodního domu. Dnes se postupně rozvíjí jako otevřený prostor pro zahradničení, komunitní setkávání i vzdělávací aktivity pro veřejnost.

„Od začátku naší spolupráce vnímáme přístup Kauflandu jako vysoce odpovědný a je zřejmé, že firmě jde vždy především o společenský přínos darovaných peněz. Díky tomu jsme mohli zlepšit život v desítkách míst po celém Česku,“ uvádí výkonný ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Do výzvy se mohou zapojit neformální skupiny lidí, neziskové organizace, menší obce do 2 000 obyvatel, ale také školy, knihovny nebo další instituce, které podporují komunitní život.

Projekty, které už zakořenily

Program „Už to roste, už to klíčí“ má za sebou konkrétní výsledky. Za dobu svého fungování pomohl desítkám komunitních zahrad po celé republice – od Prahy přes Olomouc a Ústí nad Labem až po menší města a obce. Některé projekty vznikly úplně od nuly, jiné dostaly šanci znovu ožít a rozšířit své aktivity. Celkově již Kaufland na podporu komunitních projektů v Česku vynaložil od roku 2021 přes 12,5 milionu korun.

Projekt Kinozahrada v Ústí nad Labem byl podpořen ve spolupráci se společností Kaufland. Z původně nevyužitého místa vznikl otevřený komunitní prostor, kde se lidé setkávají, pěstují a společně tráví čas při kulturních akcích.

Kaufland se navíc do podpory komunitního zahradničení zapojuje i přímo. Na svých pozemcích vybudoval pět komunitních zahrad, které jsou otevřené veřejnosti a umožňují lidem bezplatně pěstovat a setkávat se. Tyto zahrady často fungují jako přirozené centrum sousedského života v okolí prodejen.

Když má nápad podporu, může růst

Komunitní zahrady dnes nejsou módním trendem, ale odpovědí na potřebu lidí potkávat se, spolupracovat a pečovat o místo, kde žijí. Nová grantová výzva dává dalším nápadům šanci zakořenit a vyrůst v něco, co bude sloužit celé komunitě.

Komunitní zahrada Brno-Židenice vznikla v roce 2020 na pozemku společnosti Kaufland v sousedství obchodního domu. Dnes se postupně rozvíjí jako otevřený prostor pro zahradničení, komunitní setkávání i vzdělávací aktivity pro veřejnost.

Zájemci o podporu mohou své projekty přihlašovat prostřednictvím programu „Už to roste, už to klíčí“. Příjem vstupních dotazníků probíhá od 5. ledna do 8. února 2026. Stačí stručně popsat záměr a počkat na telefonickou konzultaci s Nadací Via. Pokud bude nápad odpovídat podmínkám, obdržíte plnou přihlášku. Podrobné informace o výzvě i příkladech již podpořených zahrad jsou dostupné na webu společnosti Kaufland a Nadace Via.

Grantová výzva „Už to roste, už to klíčí“ (2026)

  • Rozpočet výzvy: až 1 000 000 Kč
  • Maximální částka na projekt: 100 000 Kč
  • Harmonogram: Příjem dotazníků do 8. 2. 2026
  • Jak žádat: Přes vstupní dotazník (následuje konzultace a přihláška)
  • Co lze podpořit:
    • založení nové komunitní zahrady
    • rozvoj a vybavení stávajících zahrad (např. záchyt srážkové vody, kurník, kůlna, solární řešení)
    • vzdělávací workshopy a sousedská setkávání
    • mentoring a zahradnické konzultace
    • koordinátorskou práci (max. 10 % rozpočtu)
  • Kdo může žádat:
    • neformální skupiny lidí
    • místní neziskové organizace
    • obce do 2 000 obyvatel
    • školy, knihovny a další instituce podporující komunitní život


Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.