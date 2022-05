Kávu na pracovišti pije téměř devět z desíti Čechů. Je tak vítaným benefitem, nejčastěji to jsou dva až tři šálky

Průzkum pro kávovou společnost potvrdil, že pro 77 procent českých zaměstnanců je nabídka kvalitní kávy v zaměstnání důležitá. Pro 18 procent pak kvalitní káva v zaměstnání představuje jeden ze zásadních benefitů.

„Není výjimkou, že zaměstnanci očekávají na pracovišti kávu na úrovni kávy z kavárny. I to byl jeden z impulsů, proč jsme se rozhodli přinést na trh nový koncept pro B2B segment pod značkou L’OR Professional,“ říká manažer kávové společnosti Lumír Františák.

Hlavním bodem zájmu zůstává samozřejmě kvalita kávy a samotná chuť. Ovšem důležitější je samotná příprava.

„Je nutné pochopit to, že když připravujeme kávu espresso a kromě správného průtoku a množství kávy, je velmi důležité kávu zkonzumovat co nejrychleji, ideálně do tří minut po přípravě, aby se nám nespálil kávový prášek, který je v kávě espressa obsažen. Jakmile se totiž tento prášek spálí, uvolní se velké množství tříslovin, které škodí našemu zažívaní a kvůli tomu se pak vytváří velké problémy při konzumaci kávy,“ doplňuje Robin Blaschke, barista, certifikovaný trenér italské kávy.

Jak ukázal průzkum, automatickým kávovarem disponuje největší část kanceláří, kávu si jeho pomocí připravuje 34 procent českých zaměstnanců. V těsném závěsu je pak instantní káva.

Průzkum taktéž ukázal, že polovina Čechů během dne vypije dvě až tři kávy. Desetina českých pracovníků si denně dá v práci čtyři a více. „Větší spotřeba kávy je typická pro IT obory nebo obecně činnosti, při kterých je důležitá kreativita,“ sdílí zkušenost Lumír Františák.

Káva jako benefit

Nabídka kávy může přispět k motivování zaměstnance a snížení rizika, že se pracovník rozhodne pro změnu svého působiště. „Vzhledem ke stále nízké míře nezaměstnanosti je výhoda prozatím na straně uchazečů o práci. Mohou tak být velmi vybíraví. V přetlaku pracovních nabídek a nedostatku zaměstnanců jsou tím, co rozhoduje o získání a udržení zaměstnance, často benefity, které zaměstnavatel nabízí,“ říká José Kadlec a dodává:

„Zaměstnanci oceňují dovolenou navíc, sickdays, flexibilní pracovní dobu, příspěvek na dopravu do zaměstnání, auto pro soukromé účely, příspěvky na sport nebo kulturu, stravenky nebo příspěvky na stravování a vítají i občerstvení na pracovišti. Stále více osob vnímá dostupnost kvalitní kávy na pracovišti jako podstatný zaměstnanecký benefit.