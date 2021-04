Za jaké služby si budeme muset připlatit? Zvýšily se ceny kosmetiky z dovozu, problém je i režim ‚jeden na jednoho‘

Praha Diáře kadeřníků, kosmetiček, manikérek i masérů se kvapně plní od chvíle, kdy vláda potvrdila jejich pondělní otevření. Mnozí podnikatelé jsou však nuceni ztrátové období kompenzovat zdražením, jim samotným rostou náklady za přípravky i ochranné pomůcky.

„Musíme zdražit, aby se nám provoz za omezujících podmínek aspoň trochu vyplatil. O kolik přesně, zatím nedokážu říci, ale uvažujeme v rámci stokorun. Druhou možností by bylo stěhovat se do levnějších prostor a to nechceme,“ potvrdila serveru Lidovky.cz majitelka nejmenovaného středočeského salonu, který klientům nabízí několik druhů služeb.