Firma Avast ztratila architekta své přeměny z lokálního na globálního hráče

PRAHA Ve věku 62 let předčasně odešel bývalý generální ředitel společnosti Avast a filantrop Vince Steckler. Světoznámá antivirová firma, která vznikla v Česku na konci 80 let, ve čtvrtek oznámila, že v úterý tragicky zemřel při automobilové nehodě ve svém domovském městě Irvine v Kalifornii. Osudným se mu stala jízda v jeho milovaném veteránu Ferrari Berlinetta 512, který vlastnil od mládí.

„S Vincem jsme se poprvé setkali v roce 2008, kdy do Prahy přijel na pracovní pohovor. Sešli jsme se v hospodě a dali si jedno nebo možná více piv a probírali, nakolik je pro něj reálné, aby k nám nastoupil. Předtím totiž nikdy v Česku nebyl, neznal jazyk a chtěl se sem přestěhovat s celou rodinou, což znamenalo docela velký krok,“ zavzpomínal pro LN Ondřej Vlček, tehdejší technický ředitel Avastu a pozdější nástupce Stecklera v křesle generálního ředitele.



Jedním z témat, která tehdy oba manažeři obsáhle probírali, byly zimy v Česku. „Připravoval jsem ho na otázku, zda bude schopen zvládnout jiné klimatické podmínky, než jsou v jeho rodné Kalifornii či v Singapuru, kde rodina žila předtím.

Tah na branku

Pokud šlo o samotnou práci v Avastu, tam měl Steckler podle Vlčka naprosto jasnou představu. „Přicházel od firmy, která byla naším přímým konkurentem, ale byla stokrát větší. Věděl, co Avastu schází a kam ho posunout, jak ho představit na mezinárodních trzích. V divizi firmy Symantec zaměřené na zákazníky byl mužem číslo dvě a přicházel nám pomoci. Měl zásoby nápadů, které k nám přinášel z velkého světa. A své plány s námi sdílel už od samotného začátku. A na mě to působilo velice dobře,“ líčí Vlček.

Kompetence nejvyššího šéfa Steckler převzal v létě 2009. „Seděli jsme od jeho prvního dne ve firmě spolu v kanceláři. Sami dva. Takzvaná chemie fungovala výborně. To nám umožnilo navázat velmi blízký přátelský vztah,“ popisuje Vlček, který měl na starosti vývoj produktů a na svého bývalého šéfa vzpomíná také jako na mentora, který jej mimo jiné naučil, jak se pohybovat ve světě obchodu.

Steckler byl podle Vlčka jako manažer tvrdý, ale vždy spravedlivý. „Vyžadoval od sebe i od ostatních to nejlepší a strmý růst Avastu pod jeho vedením je toho důkazem,“ hodnotí Vlček. Dodává však, že vždy přesně věděl, kam až může jít, kde je hranice zlomu, za níž již tlak na výkonnost není produktivní.

V Česku si vytvořil velmi pevné přátelské vazby, které udržoval i po svém odchodu do důchodu. „Dokázal rychle vstřebat naši historii a kulturní rozdíly a jeho schopnost pohybovat se efektivně v naprosto cizím prostředí byla skutečně obdivuhodná… Zapojil se do místní komunity a získal si tu spoustu přátel,“ hodnotí Vlček. A přidává další důkaz Stecklerovy náklonnosti k zemi původu jím řízené firmy: jeho manželka Amanda poté, co si splnila svůj životní sen a otevřela si kavárnu v Singapuru, hostům nabízela čepovaný Prazdroj.

Architekt změn

Vince Steckler se narodil v Los Angeles v Kalifornii. Vystudoval Kalifornskou univerzitu v městě Irvine, jeho oborem byla matematika a informatika. Kariéru začínal jako programátor. Před nástupem do Avastu byl seniorním viceprezidentem společnosti Symantec Corporation, kde měl na starosti celosvětový prodej.

Do Avastu nastoupil v roce 2009. „Byl architektem rychlého růstu Avastu – během svého funkčního období řídil strategické fúze a akvizice, zejména známou koupi konkurenčního AVG Technologies za 1,3 miliardy dolarů v roce 2016. Pod jeho vedením Avast vyrostl ze společnosti s tržbami pod 20 milionů na více než 800 milionů dolarů,“ uvedla firma Avast.

Začlenění AVG považoval za svůj největší úspěch šéfa Avastu i sám Steckler. V jednom bilančním rozhovoru v létě 2019 podtrhl, že integrace zaměstnaneckých týmů, partnerů i zákazníků obou firem, tedy klíčová věc, proběhly hladce.

Filantropie a rodina

„Poprvé po 40 letech nepůjdu do práce, takže to pro mě bude docela změna. Budu se teď více věnovat rodině, zejména našim dvěma mladším dětem,“ loučil se s Avastem v červnu 2019. Vedle manželky Amandy a jejich pěti dětí měl v hledáčku i své koníčky. Vedle Formule 1 hlavně filantropii.

Na Stecklerově alma mater, Kalifornské univerzitě v Irvine, tak loni vzniklo centrum pro odpovědnost, etiku a dostupné technologie. Předtím už s manželkou několik let coby spoluzakladatelé začali podporovat nadaci Magical Bridge Foundation. Je zaměřena na budování hřišť a parků pro děti a dospělé „každého věku, schopností a velikosti,“ uvádí nadace.

„Vince byl vášnivým milovníkem automobilů, od klasik až po moderní sportovní hyperauta. Často mi vyprávěl o červeném Ferrari Berlinetta 512, které v mládí levně koupil ve špatném stavu a sám si ho opravil. O to tragičtější je jeho nehoda, která se udála, právě když si užíval jízdu v milovaném klasickém automobilu,“ napsal na svém blogu Ondřej Vlček.