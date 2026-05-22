Kevin Warsh se stal šéfem americké centrální banky, úspěšně složil přísahu

Autor: ,
  19:13aktualizováno  19:13
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Novým šéfem americké centrální banky (Fed) se stal Kevin Warsh, nahradil tak Jeroma Powella. Do funkce ho uvedl prezident Donald Trump, který si ho do čela jedné z nejdůležitějších centrálních bank na světě sám vybral. Powella americký prezident opakovaně kritizoval kvůli neochotě snižovat úrokové sazby.
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026) | foto: Reuters

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)
Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump předává předsedovi Federálního rezervního...
Předseda Federálního rezervního systému (Fed) Jerome Powell a americký...
5 fotografií

Šestapadesátiletý Warsh se po složení přísahy se stal 11. předsedou Fedu v moderní éře. Podle finančních přiznání bude také nejbohatším člověkem, který kdy stanul v čele centrální banky, i když se podle pravidel velké části svých investic musel zbavit.

Po skončení Warshovy slavnostní přísahy se setkal s představiteli vlády a úředníky v publiku, než opustil sál. Warsh ve svém projevu uvedl, že jeho vzorem pro výkon této funkce je bývalý předseda Fedu Alan Greenspan. Toho do funkce uváděl prezident Ronald Reagan. Řekl také, že centrální banka může přispět k prosperitě země.

„Mým cílem je nyní vytvořit prostředí, v němž budou ti nejlepší lidé moci odvádět nejlepší práci svého života, a čelit každé výzvě v duchu společného cíle a úsilí ve prospěch národního zájmu – zkrátka v duchu dokonalosti,“ řekl Warsh na závěr svého projevu.

Na Powella Trump vyvíjel značný tlak, aby ho přiměl snížit úrokové sazby. Jeho postoj vyvolal otázky ohledně nezávislosti centrální banky.

Warshe v pátek šéf Bílého domu vyzval, aby byl „úplně nezávislý“. Předpověděl, že zůstane v paměti jako jeden z opravdu skvělých šéfů Fedu. „Myslím, že má schopnosti, které má jen velmi málo lidí,“ řekl v pátek Trump. Ten si do čela Fedu dříve vybral i Powella.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.