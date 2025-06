Ve středu večer odvysílala dánská televize DRTV pořad s názvem „Podvod s kuřecím masem v KFC“.

V něm několik bývalých zaměstnanců hovořilo o běžné praxi řetězce, kdy se na maso tiskly nové etikety s informací o trvanlivosti v případě, že se čerstvé rozmrazené kuřecí nespotřebovalo před uplynutím doby použitelnosti. Podle těchto zaměstnanců je prodlužování data spotřeby v rozporu se směrnicemi společnosti KFC, píše web dánské televize.

Také ve skupinovém chatu, který vedoucí zaměstnanci KFC využívají ke komunikaci o každodenních úkolech v pobočkách, zaměstnanci pravidelně psali o podobné praxi.

„Kuřecí maso se se běžně ,prodlužuje‘,“ dosvědčil jeden z bývalých zaměstnanců, který redaktorům ukázal chat.

Redaktoři pořadu se rovněž obrátili na odborníka se specializovanými znalostmi v oblasti potravin.

„Zřejmě se to stává poměrně často. Je to pravděpodobně docela normální postup, že se trvanlivost masa prodlouží, pokud maso nevypotřebují,“ komentoval praxi profesor Tine Hald, odborník na výživu z Dánské technické univerzity.

Zřejmě běžná praxe

Soudě podle dat a znění jednotlivých příspěvků je prodlužování trvanlivosti kuřecího masa v KFC zřejmě tématem již několik let. „To staví řetězec do špatného světla. Rozhodně bych tam nechtěla jít a najíst se,“ komentovala kauzu docentka Karin Østergaardová z univerzity VIA v Aarhusu. Podle ní KFC prodává zákazníkům nekvalitní výrobek.

Také dánská veterinární a potravinová správa takové praktiky odsoudila. „Vypadá to jako běžný postup,“ uvedl Michael Rosenmark z dánské veterinární a potravinové správy. Sám měl také příležitost viděl konkrétní zprávy v chatu zaměstnanců. Podle něj se správa při kontrole restaurací KFC obvykle orientuje právě podle etiket na kuřecím mase.

KFC v Dánsku a u nás Oficiální dánská stránka řetězce uvádí, že v zemi se momentálně nachází jedenáct poboček řetězce, 6 v Kodani, 2 v Odensee a po jedné v Herningu, ve Vejle a v Aarhusu. Jen pro srovnání, KFC má v Česku aktuálně 127 provozoven a působí ve 40 městech.

V Dánsku provozuje restaurace KFC společnost Isken ApS, jejímž ředitelem je Bjartmar Trastarson. Ke kauze se již na začátku června vyjádřila.

„Údajné jednání není v souladu s podmínkami a závazky stanovenými v našich franšízových smlouvách,“ uvedla firma ve svém prohlášení.

Přijímá řadu nápravných opatření, včetně výzvy k odvolání vedení franšízantů, dočasného uzavření všech restaurací za účelem provedení školení o dodržování bezpečnosti potravin akreditovanými partnery třetích stran a přezkoumání všech zásob výrobků na trhu s cílem zajistit soulad s normami bezpečnosti potravin.

V Česku přísná interní pravidla

Radkace iDNES.cz oslovila také zastoupení firmy v Česku, kde na rozdíl od některých jiných zemí nejsou restaurace KFC provozovány více franšízanty. Všech 136 restaurací KFC v tuzemsku totiž spravuje jediný provozovatel – společnost AmRest.

„Ve všech restauracích KFC v České republice je naprostou prioritou zdraví a bezpečnost našich zákazníků i zaměstnanců,“ říká Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC pro Česko a Rakousko. Značka podle ní proto věnuje maximální pozornost dodržování přísných hygienických pravidel při přípravě jídel i celkovém provozu restaurací.

„Díky tomu máme nejen plnou kontrolu nad kvalitou provozu napříč celou sítí restaurací, ale hygienické standardy, které dodržujeme, jdou často i nad rámec legislativních požadavků,“ dodává.

Společnost má nastavená přísná interní pravidla a kontrolní mechanismy, které zajišťují bezpečnost při zacházení se surovinami, skladování, přípravě i servírování pokrmů.

„Pravidelně probíhají namátkové i pravidelné kontroly, a to externí, interní, i ze strany dozorových orgánů. Každý zaměstnanec prochází pravidelným odborným školením v oblasti hygieny a bezpečnosti potravin,“ uzavírá ředitelka KFC pro Česko a Rakousko.