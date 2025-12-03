Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

  17:26
V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Jenišově na Karlovarsku našli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) plesnivé muffiny umístěné na pultu pro výdej jídel. Ze sedmi připravených kusů byly čtyři pokryté šedobílou plísní, jež byla viditelná pouhým okem, řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
KFC v Liberci u místního Globusu

KFC v Liberci u místního Globusu | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pobočka kuřecího fast foodu řetězce KFC v Bufordu ve státě Georgia (17. ledna...
Reakce KFC na dotaz zákazníka na sociální síti Facebook.
Jan Tuna v Show Jana Krause (26. února 2025)
Ivana Makalová Dlouhá, ředitelka KFC Česká republika (1. prosince 2025)
Firma AmRest, která je provozovatelem restaurací v Česku, se k letošním kontrolám inspekce v jejích provozech vyjádřila v úterní tiskové zprávě.

Prezident značky KFC ve společnosti AmRest Thomas Lacek uvedl, že „jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků“.

V restauraci u Karlových Varů šlo podle inspekce o plněný muffin tripl choco. Tím, že byly muffiny plesnivé, a nebyly tedy bezpečné pro konzumaci, porušil provozovatel zákon o potravinách. „Všech sedm muffinů bylo zlikvidovaných ještě při kontrole. Zahájíme správní řízení o uložení sankce,“ uvedl mluvčí SZPI Kopřiva.

O problému s muffiny se zmínila ředitelka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá v rozhovoru pro iDNES.cz.

„SZPI od začátku roku provedla v zařízeních společného stravování všech provozovatelů přes 18 tisíc kontrol, z nichž ve 33 procentech případů odhalila nějaký nedostatek. To je realita celého českého gastronomického trhu. Pokud jde o naše restaurace, v reportu SZPI je zmíněno, že došlo k jedinému porušení bezpečnostního požadavku. Stalo se to v jedné restauraci a šlo o muffin,“ uvedla Makalová.

Jde o jeden z výsledků kontrol řetězce KFC, které SZPI spustila v létě na podnět novináře Jana Tuny. Informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem, natočil několik reportáží na svém kanálu Tuna versus na síti YouTube.

Klíčovým problémem je podle Tuny falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.

SZPI zkontrolovala každou restauraci alespoň jednou, Tunovy informace o rozsáhlém porušování bezpečnostních pravidel dosud nepotvrdila. V žádné restauraci nezjistila takové prohřešky, které by vedly k uzavření.

Zatím informovala o tom, že v Praze-Dejvicích zjistila, že zaměstnanec nechal rozmrazit kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. V Liberci našla marinované maso s prošlým datem použitelnosti.

