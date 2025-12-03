Plíseň, která bila do očí. V provozovně KFC se našla v čokoládových muffinech

Firma AmRest, která je provozovatelem restaurací v Česku, se k letošním kontrolám inspekce v jejích provozech vyjádřila v úterní tiskové zprávě.
Prezident značky KFC ve společnosti AmRest Thomas Lacek uvedl, že „jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků“.
V restauraci u Karlových Varů šlo podle inspekce o plněný muffin tripl choco. Tím, že byly muffiny plesnivé, a nebyly tedy bezpečné pro konzumaci, porušil provozovatel zákon o potravinách. „Všech sedm muffinů bylo zlikvidovaných ještě při kontrole. Zahájíme správní řízení o uložení sankce,“ uvedl mluvčí SZPI Kopřiva.
O problému s muffiny se zmínila ředitelka českého KFC Ivana Makalová Dlouhá v rozhovoru pro iDNES.cz.
„SZPI od začátku roku provedla v zařízeních společného stravování všech provozovatelů přes 18 tisíc kontrol, z nichž ve 33 procentech případů odhalila nějaký nedostatek. To je realita celého českého gastronomického trhu. Pokud jde o naše restaurace, v reportu SZPI je zmíněno, že došlo k jedinému porušení bezpečnostního požadavku. Stalo se to v jedné restauraci a šlo o muffin,“ uvedla Makalová.
Jde o jeden z výsledků kontrol řetězce KFC, které SZPI spustila v létě na podnět novináře Jana Tuny. Informoval o hygienicky nevhodném nakládání s masem, natočil několik reportáží na svém kanálu Tuna versus na síti YouTube.
Klíčovým problémem je podle Tuny falšování údajů o trvanlivosti masa a příprava jídel z masa, které zapáchá či je zkažené. Podle Tuny nejde o nahodilou věc, ale o běžnou praxi.
SZPI zkontrolovala každou restauraci alespoň jednou, Tunovy informace o rozsáhlém porušování bezpečnostních pravidel dosud nepotvrdila. V žádné restauraci nezjistila takové prohřešky, které by vedly k uzavření.
Zatím informovala o tom, že v Praze-Dejvicích zjistila, že zaměstnanec nechal rozmrazit kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika. V Liberci našla marinované maso s prošlým datem použitelnosti.