Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

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  15:15aktualizováno  15:15
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Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale stejně jste předčili veškerá naše očekávání,“ napsal řetězec v neděli na Facebooku. Momentálně totiž nemají kompletní nabídku a čekají, až budou mít zásoby pohromadě.

„Jak dobře víte, pracujeme jen s čerstvým masem a zeleninou. Takže když dojdou, musíme chvíli čekat na další. V řadě restaurací teď bohužel nemáme kompletní nabídku a některé jsme se raději rozhodli uzavřít, než budeme mít další zásoby pohromadě,“ uvedlo KFC na Facebooku.

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na snímku pobočka v Liberci. (14. června 2026)
Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na snímku pobočka v Liberci. (14. června 2026)
Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na snímku pobočka v Liberci. (14. června 2026)
Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na snímku pobočka v Liberci. (14. června 2026)
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Přehlcení prodejen může být také z důvodu slevy ve výši 50 procent, kterou řetězec v minulých dnech uvedl a nabízí ji na celou objednávku. Akce probíhá od 10. do 14. června ve všech restauracích KFC v Česku.

Řetězec s rychlým občerstvením KFC byl v posledních měsících pod tlakem. Po problémech s kvalitou na konci května na jeden dočasně pobočky uzavřel, aby zavedl digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a hygieny.

Série internetových reportáží dříve upozornila na problémy se zkaženým masem. Situaci následně přiživily i kontroly v pobočkách v Liberci a pražských Dejvicích, které pochybení potvrdily. Firma navíc několik měsíců na vznesená obvinění nereagovala, čímž spekulace ještě posílila.

Využili jste nebo se chystáte využít slevu 50 %, kterou KFC v těchto dnech nabízí?

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