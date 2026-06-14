„Jak dobře víte, pracujeme jen s čerstvým masem a zeleninou. Takže když dojdou, musíme chvíli čekat na další. V řadě restaurací teď bohužel nemáme kompletní nabídku a některé jsme se raději rozhodli uzavřít, než budeme mít další zásoby pohromadě,“ uvedlo KFC na Facebooku.
Přehlcení prodejen může být také z důvodu slevy ve výši 50 procent, kterou řetězec v minulých dnech uvedl a nabízí ji na celou objednávku. Akce probíhá od 10. do 14. června ve všech restauracích KFC v Česku.
Řetězec s rychlým občerstvením KFC byl v posledních měsících pod tlakem. Po problémech s kvalitou na konci května na jeden dočasně pobočky uzavřel, aby zavedl digitální systém kontroly bezpečnosti potravin a hygieny.
Série internetových reportáží dříve upozornila na problémy se zkaženým masem. Situaci následně přiživily i kontroly v pobočkách v Liberci a pražských Dejvicích, které pochybení potvrdily. Firma navíc několik měsíců na vznesená obvinění nereagovala, čímž spekulace ještě posílila.