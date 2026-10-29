KHNP ukončila jednání o smlouvě na stavební práce v Dukovanech, zvažuje další kroky

KHNP v oficiálním prohlášení oznámila, že jednání o stavební smlouvě ukončuje, protože se obě strany nedokázaly dohodnout na klíčových podmínkách. „Přes pracovní jednání, činnost koordinačního výboru pro řešení sporů i rozhovory na úrovni vedení se nepodařilo odstranit zásadní rozpory. Týkaly se mimo jiné způsobu výpočtu stavebních nákladů a rozdělení rizik mezi jednotlivé strany,“ uvedl portál Business Korea.
Zda krach jednání nějak ohrozí harmonogram nebo cenu stavby, firma zatím neuvedla. Vyjádření investora projektu firmy Elektrárna Dukovany II a ministerstva průmyslu a obchodu redakce shání.
Podle Business Korea jeden z představitelů KHNP uvedl, že společnost bude úzce spolupracovat s jihokorejskou vládou a českým investorem, aby dopady ukončení jednání o stavební smlouvě na celý projekt co nejvíce omezila.
Kořeny sporu sahají do závěrečné fáze výběrového řízení v dubnu 2024. KHNP tehdy předložila nabídku na základě vlastních odhadů nákladů, aniž se s konsorciem vedeným společností Daewoo E&C předem dohodla na ceně a podmínkách smlouvy, dodal korejský portál.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady při výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při cenách z loňského roku činí 407 miliard korun. Stavba prvního bloku podle dosud zveřejněných plánů měla začít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.