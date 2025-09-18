Whang Joo-ho, prezident státní společnosti Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), která podepsala v Česku zakázku na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nabídl rezignaci, napsal jihokorejský The Korea Times. Zdroje deníku potvrdily, že tento krok souvisí s kritikou týkající se dohody o urovnání sporů mezi KHNP a americkou energetickou firmou Westinghouse. Ta byla podepsána začátkem tohoto roku.
Whangova nabídka rezignace přichází v době, kdy ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky vyšetřuje, zda byla dohoda mezi KHNP a Westinghouse podepsána v souladu s řádným postupem. Společnost čelí podezření, že s americkou firmou uzavřela nekalou dohodu.
Minulý měsíc se v médiích objevily zprávy, že KHNP má v rámci dohody se společností Westinghouse zakázáno podávat nabídky na nové projekty jaderných elektráren v Severní Americe a Evropské unii, s výjimkou České republiky.
Padesátiletá smlouva údajně zahrnuje i ustanovení vyžadující, aby KHNP podepsala se společností Westinghouse smlouvu na nákup zboží a služeb v hodnotě přibližně 650 milionů dolarů (13,4 miliardy Kč) za každý export jednoho jaderného reaktoru a aby zaplatila 175 milionů dolarů (3, 61 miliardy Kč) na licenčních poplatcích za technologie za každý reaktor.
KHNP a společnost Westinghouse podepsaly dohodu v lednu letošního roku poté, co druhá jmenovaná obvinila korejskou firmu z porušení jejího duševního vlastnictví s tvrzením, že návrhy elektráren APR 1 000 a APR1400 společnosti KHNP využívají její licencovanou technologii.
Dohoda odstranila hlavní překážku, která bránila korejskému konsorciu vedenému KHNP v podpisu konečné smlouvy v odhadované hodnotě 26 bilionů wonů (386 miliard Kč) na výstavbu dvou jaderných bloků v České republice.