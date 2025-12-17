Jihokorejská společnost Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) loni uspěla v tuzemském jaderném tendru, vláda její nabídku upřednostnila před společnostmi EDF a Westinghouse. Letos již uzavřela devět závazných smluv s českými firmami, které zatím garantují zhruba 30procentní podíl na projektu. Korejci českou stranu opakovaně ujišťovali, že plánují zapojení českých dodavatelů na úrovni až 60 procent projektu.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou v historii. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun. První blok v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
V souvislosti s plánem dalších výběrů českých firem KHNP oznámila, že zájemci se mohou registrovat jako kvalifikovaní dodavatelé do poloviny února. V této fázi je například poptávka po dodavatelích transformátorů, kabelů, regulačních ventilů, výměníků tepla, potrubí a dalších zařízení.
Dosud zřejmě největší kontrakt podepsali Korejci se zástupci společnosti Doosan Škoda Power, která má rovněž korejské vlastníky. Plzeňská společnost bude dodavatelem parní turbíny pro chystané reaktory a zajistí také samotnou turbínovou halu. Další dohody byly uzavřeny například se společnostmi Škoda JS, ÚJV Řež, Mestrostav, OSC, ZAT, Nuvia či I&C Energo.
Příprava výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech mezitím pokračuje geologickými průzkumu lokality. Práce byly zahájeny v srpnu a zatím podle KHNP pokračují podle harmonogramu. Celkově je plánováno až 300 vrtů, průzkumy by měly trvat přibližně rok.
KHNP uzavřela se společností Elektrárna Dukovany II dohodu o stavbě bloků letos v červnu. Rámcový kontrakt zastřešuje dvě smlouvy. První je na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, druhá na dodávku jaderného paliva. Smlouva k výstavbě bloků v Dukovanech obsahuje také dohodnutou opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.
Pravidla jsme neporušili, zdůrazňují Korejci
Francouzská společnost EDF dlouho nechtěla uznat porážku v českém jaderném tendru. Poté, co neuspěla se svými stížnostmi u českých úřadů a soudů v Česku, přesunula spor do Bruselu. EDF tvrdí, že nabídka KHNP (přibližně 200 miliard Kč za jeden blok) je příliš dobrá na to, aby byla pravdivá. Podle Francouzů jihokorejská vláda vítězství své firmy dotuje, což KHNP umožnilo nabídnout cenu, které evropské firmy vázané přísnými pravidly EU nemohou konkurovat.
Korejci jakékoli dotace popírají a tvrdí, že cena vychází z jejich vysoké efektivity a zkušeností z projektů ve Spojených arabských emirátech, kde KHNP postavilo jadernou elektrárnu Baráka.
EDF pro podání stížnosti využila nové evropské nařízení o zahraničních subvencích (Foreign Subsidies Regulation). Letos v květnu francouzský eurokomisař Stéphane Séjourné dokonce zaslal české vládě dopis s žádostí o odklad podpisu smlouvy, což v Česku vyvolalo negativní reakce a podezření z francouzského protekcionismu.
Smlouva ohledně výstavby nových jaderných bloků v Česku byla podepsána 4. června. Evropská komise nicméně na popud Francouzů dál prověřuje, zda nedošlo k porušení pravidel o hospodářské soutěži. Pokud by Brusel potvrdil nedovolenou podporu, mohl by podle odborníků v extrémním případě nařídit nápravná opatření nebo uložit pokuty. Úplné zrušení již běžícího projektu je v této fázi málo pravděpodobné.
Jihokorejský náměstek ministra obchodu Pak Džung-sung se 17. prosince v Soulu setkal s Denisem Redonnetem, zástupcem generálního ředitele pro obchod a ekonomickou bezpečnost Evropské komise a vyzval jej kromě jiného k spravedlivému vyšetřování projektu jaderné elektrárny v České republice. Podle informací deníku The Korea Times náměstek Pak během schůzky zdůraznil, že korejská vláda a společnosti během nabídkového řízení neporušily žádná pravidla pro zahraniční dotace.