Příslib pro Dukovany. USA a Jižní Korea podepsaly dohodu o jaderné spolupráci

Memorandum o porozumění o zásadách týkajících se jaderného vývozu a spolupráce mezi Spojenými státy a Jižní Koreou navázalo na prozatímní smlouvu uzavřenou loni v listopadu. Finální dohodu podepsal ve čtvrtek ve Washingtonu jihokorejský ministr průmyslu Ahn Duk-geun a americká ministryně energetiky Jennifer Granholmová.

Americké ministerstvo energetiky uvedlo, že pakt „odráží vzájemné odhodlání obou zemí maximalizovat mírové využití jaderné energie podle nejvyšších mezinárodních standardů jaderné bezpečnosti, zabezpečení, záruk a nešíření jaderných zbraní“.

Pro Českou republiku, respektive pro Dukovany je dobrou zprávou, že memorandum poskytuje stranám rámec pro spolupráci při „rozšiřování civilní jaderné energetiky ve třetích zemích a zároveň posílení jejich příslušné správy kontroly vývozu civilní jaderné technologie“.

Spojené státy americké a Jižní Korea spolupracují na civilní jaderné energii více než sedmdesát let. Dohoda je však považována za významnou pro jihokorejský jaderný export do jiných zemí a jako součást snah o vyřešení sporu o práva duševního vlastnictví týkajícího se jihokorejského jaderného reaktoru APR1000.

Loni v srpnu vybrala česká vláda společnost Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) jako preferovaného uchazeče na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, potenciálně dalších dvou v ČR. KHNP by měla smlouvu s investorem, polostátním ČEZ, a také s vládou, podepsat do konce března.

Jihokorejská jaderná elektrárna je založena na originální technologii od americké společnosti Westinghouse. Mezi Westinghouse a KHNP momentálně probíhá spor o otázku práv duševního vlastnictví, což je předmětem mezinárodní arbitráže. Podle Westinghouse by tento proces neměl být uzavřen dříve než v druhé polovině roku 2025.

Partnerství mezi KHNP a Westinghousem trvá už déle než půl století. První jaderný blok postavila v Jižní Koreji v elektrárně Kori v sedmdesátých letech právě tato americká firma. Korejci tehdy první tři komerční reaktory zakoupili na klíč, na dalších šesti se podíleli jako dodavatelé.

V polovině osmdesátých let se však korejský jaderný průmysl začal postupně osamostatňovat. Na základě získaných zkušeností Korea následně vyrobila vlastní model tlakového reaktoru.

Zárodkem pozdějších sporů se stala licenční dohoda, kterou Westinghouse a KHNP uzavřely v roce 1987. Westinghouse tvrdí, že Korejci mají právo stavět reaktory pouze doma v Koreji. Jinde ve světě je považuje za licencované produkty. Korejci uvádějí, že původní reaktory (které nesou názvy OPR-1000 a APR-1400) dávno vyrábějí jihokorejské firmy, které technologii výrazně rozvinuly, takže ji mohou označovat za vlastní.

Nové memorandum o porozumění mezi USA a Jižní Koreou by mohlo připravit cestu k souhlasu americké firmy s dohodou o výstavbě nových jaderných bloků v Česku, přičemž jednání KHNP s Westinghouse by se mohly stát přímočařejšími.

„Tento krok vnímáme pozitivně, zejména s ohledem na český projekt nových jaderných zdrojů v Dukovanech,“ napsal ministr průmyslu Lukáš Vlček na X.

„Nejnovější dohoda je založena na vzájemné důvěře strategických partnerů, takže se očekává, že přispěje k podpoře vzájemné spolupráce mezi oběma zeměmi na globálním trhu,“ uvedlo jihokorejské ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky v tiskové zprávě.